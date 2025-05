Due giorni prima di partire scopre di avere il passaporto scaduto, la Questura lo rilascia a tempo di record: “Grazie, questa è vera efficienza”

Savona. Un piccolo “miracolo” di inizio maggio. E’ quello che sono riusciti a mettere in atto gli addetti all’ufficio passaporti della Questura di Savona, che hanno rilasciato quasi “in tempo zero” un nuovo passaporto ad un viaggiatore savonese.

Protagonista della vicenda un imprenditore 45enne del ponente savonese che, per festeggiare il suo 40^ compleanno, ha deciso di regalare alla moglie un viaggio a Dubai.

L’acquisto sul portale della compagnia aerea Emirates procede senza intoppi e dunque la coppia aveva già cominciato a pregustare la partenza, prevista da Malpensa per la sera del 2 maggio.

Due giorni prima del volo (e cioè il 30 aprile) ecco però l’amara sorpresa: “Al momento di effettuare il check-in online – racconta il viaggiatore – mi sono reso conto che il mio passaporto era scaduto da ben quattro mesi”.

Un abbaglio che può capitare a tutti, ma che in questo caso minacciava di far saltare una vacanza già organizzata e, per di più, organizzata per celebrare un’occasione speciale.

Da qui inizia una vera e propria odissea: “Ho chiamato amici e conoscenti, viaggiatori frequenti, in cerca di consigli e suggerimenti – spiega ancora il 45enne – Tutti mi hanno suggerito di rivolgermi direttamente all’ufficio passaporti della questura, con la speranza che potessero ‘fare il miracolo’. Così la mattina del 1^ maggio ci siamo recati a Savona e l’addetto ci ha suggerito di tornare il giorno successivo, il 2 maggio, quando l’ufficio fosse stato aperto”.

Così, il viaggiatore e sua moglie hanno prenotato l’appuntamento seguendo la normale procedura: “Tra l’altro ci è stato richiesto il pagamento di un bollettino postale, cosa per cui stamattina ci siamo recati in posta. Senza ricordare che oggi era giorno di pagamento delle pensioni, con relative code del caso”.

Usciti dall’ufficio postale a metà mattina, i due sono riusciti a raggiungere l’ufficio in tempo utile per attivare la procedura: “Un gentilissimo addetto si è subito attivato e, nel giro di un’ora, il mio passaporto era pronto”.

Un piccolo “miracolo” per il quale l’imprenditore si sente ora in dovere di ringraziare il personale della Questura: “Questa è vera efficienza – dice soddisfatto ai microfoni di IVG.it mentre è in viaggio in auto verso Milano – Da cittadino non posso che essere orgoglioso e felice quando gli uffici funzionano con questa rapidità. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato”.