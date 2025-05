Donatella Bianchi di Linea Blu abbraccia Andora e riceve il premio “Azzurro”: “Grande emozione”

Andora. E’ stato consegnato questa mattina il Premio Azzurro alla giornalista Donatella Bianchi, conduttrice di Linea Blu (RaiUno). Questa sera, alle 18, sarà anche protagonista dell’incontro “Il futuro del mare: uomini, storie, ambiente”.

Bianchi è ospite d’onore della manifestazione organizzata dal Comune di Andora e dedicata alla promozione del settore ittico, delle attività legate al mare e alle eccellenze del territorio come i prodotti della piana agricola.

Donatella Bianchi è nata alla Spezia nel 1963, è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, nota per la conduzione del programma “Linea Blu” su Rai1 dal 1994. Impegnata da sempre nella tutela ambientale e nella valorizzazione del mare, è stata Presidente del WWF Italia (2014-2022) e dal 2019 guida il Parco Nazionale delle Cinque Terre. È autrice di libri dedicati al mare ed è stata insignita di numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Attualmente fa parte di diversi organismi legati alla sostenibilità e alla comunicazione ambientale.

Donatella Bianchi parla del suo legame con la nostra regione: “Qui sono a casa, questa è la mia Liguria, il mio mare, il mio santuario nei Cetacei, quindi per me è veramente una grandissima emozione e un grande onore essere qui. Questa è un’iniziativa molto importante perché non è soltanto un appuntamento celebrativo, è anche un momento di confronto, di discussione e se vogliamo anche di condivisione con la collettività di quelli che sono i valori essenziali e gli impegni fra l’altro di un’amministrazione che sta portando avanti una linea molto precisa che coniuga lo sviluppo con la sostenibilità e quindi non posso che essere veramente molto onorata di ricevere questo premio”.

“Io vedo il futuro di porti come quello di Andora sempre come una grande occasione – prosegue Bianchi -. Guardate, dal mare arriveranno risposte ai problemi che noi oggi magari non sappiamo nemmeno come potremmo affrontare. Quindi stare sul mare è già una condizione di privilegio. Bisogna farlo però con grande senso di responsabilità. Nel futuro vedo sicuramente un potenziale anche occupazionale, cioè uno sviluppo che non è soltanto economico ma è anche un’opportunità per i giovani che magari potranno restare trovando qui una nuova economia anche legata a queste attività. Mestieri che oggi magari noi nemmeno possiamo immaginare che avranno a che fare con le certificazioni, con la sostenibilità, con la tracciabilità piuttosto che con tante altre attività che però dovranno sempre misurarsi con quella che è la tutela dell’ambiente. E soprattutto vedo un turismo che ha delle grandi chance perché oggi il turista quando sceglie una destinazione la sceglie soprattutto se sa che c’è un’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Questo ormai è quello che muove qualunque visitatore nel momento in cui sceglie una destinazione per la sua vacanza. Qui ci sono tutte le condizioni perché l’ospite venga accolto, è un luogo perfetto anche per le famiglie, proprio per questa dolcezza del suo litorale, delle sue spiagge, un luogo ben organizzato anche per chi invece vuole andare al mare, per chi ha un marina comunque molto funzionale. Quindi credo veramente che qui ci siano tutte le condizioni per immaginare uno sviluppo che non sia soltanto uno sviluppo dedicato e destinato ai turisti con una perdita d’identità, con la trasformazione magari di abitazioni in camere da affittare o in B&B, ma una comunità resiliente che resta qui e che investe in quella che è un’accoglienza però contenuta, organizzata, quello che può essere veramente una grande opportunità per i turisti”.

Il sindaco Mauro Demichelis aggiunge: “Mai una scelta migliore poteva essere stata fatta: erano anni che cercavamo un ospite di questo tipo che conosce bene il mare, l’entroterra, tutto ciò che è la nostra costa, conosce i prodotti del mare, i prodotti dell’entroterra, può promuovere bene il nostro litorale e attraverso il nostro litorale può muovere il nostro territorio, quindi Andora in generale. Donatella Bianchi è una persona che è stata premiata per le grandi qualità che ha, non soltanto quelle di giornalista, ma anche qualità umane, sensibilità umane, attitudine alla sostenibilità. Ha ricoperto un sacco di incarichi, oltre al ruolo che svolge giornalmente; tutti i cittadini la possono vedere sulla Rai nei weekend, dal sabato alle ore 14, e credo che sia oggi veramente un’occasione per Andora poterle consegnare questo premio che certamente è uno dei tanti, ma per noi è il premio dei premi”.