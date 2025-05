Don Doglio, “No other land” e sanità: gli eventi a Savona e Varazze

Domani, mercoledì 7 maggio, alle ore 18 all’Oratorio del Cristo Risorto, in largo Franco Varaldo, all’incrocio con le vie Ambrogio Aonzo e Pia, a Savona il teologo e biblista don Claudio Doglio presenterà il suo nuovo libro “Un futuro pieno di speranza” in un incontro promosso dalla Libreria Paoline. Il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino porterà i saluti istituzionali.

Scorrendo le pagine dell’Antico e del Nuovo Testamento possiamo incontrare uomini e donne che hanno posto la loro speranza nel Signore, divenendo capaci di costruire un nuovo futuro. Quando all’uomo tutto sembra finito, per Dio c’è ancora un futuro possibile, come dimostra la risurrezione di Gesù Cristo.

Giovedì 8 maggio alle ore 20:30 al Cinema Teatro Don Bosco a Varazze la sezione locale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, l’Associazione Liguria Palestina e Operazione Colomba presenteranno il film documentario “No other land” del 2024, diretto, prodotto, scritto e montato dal collettivo israelopalestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal.

Il docufilm racconta la vita dei palestinesi nei territori occupati e le violenze subite ogni giorno da coloni ed esercito israeliano ed è stato premiato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino nel 2024 e con l’Oscar nel 2025. Una storia di amicizia e resistenza sotto l’occupazione fra un israeliano e un palestinese. Il ricavato della serata sarà devoluto ad Operazione Colomba.

L’evento è organizzato dalla locale Sezione ANPI, in collaborazione con il Cine Teatro Don Bosco e il patrocinio del Comune di Varazze.

Venerdì 9 maggio dalle ore 18 alle 20 al ristorante-pizzeria Kursaal Margherita, in corso Giacomo Matteotti 15 il direttore generale dell’ASL 4 Paolo Petralia terrà un incontro su “La comunità in salute – Approcci metodologici ed esperienze in atto”, organizzato da Lions Club Varazze – Celle Ligure in collaborazione con le sezioni di Savona dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e dell’Associazione Medici Cattolici Italiani, l’UNITALSI e la Libreria Paoline di Savona.

Interverrà anche la dottoressa Monica Cirone, direttrice sociosanitaria dell’ASL 2 Savonese.