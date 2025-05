Domenica ultimo giorno di Euroflora, la premiazione dei concorsi e la consegna delle piante

Liguria. Sarà un momento di festa per gli espositori la premiazione dei vincitori dei 254 concorsi e la consegna degli attestati di partecipazione di Euroflora in programma domani alle 15 nell’Arena Leccio in piazzale Kennedy.

L’organizzazione di Euroflora offrirà le piante donate dagli espositori, “un gesto di condivisione e cura per il nostro ambiente coerente con lo spirito della manifestazione”, si legge in una nota.

La distribuzione avverrà in ordine di priorità, al primo posto i Comuni liguri, al secondo i municipi di Genova, poi le scuole, gli ospedali e gli istituti sanitari in genere, infine enti e associazioni del terzo settore. Non è prevista la consegna di piantine a privati cittadini.

E tra le iniziative, oggi si è parlato oggi dei fiori eduli prodotti da Tastee.it con il CREA Orticoltura e Florovivaismo, nell’ambito dei progetti Europei INTERREG ALCOTRA ANTEA ed ANTES e del Progetto BIOFIORI del PSR Regione Liguria. Sono intervenuti Barbara Ruffoni e Andrea Copetta del CREA, Silvia Parodi e Marco Ravera della ditta Tastee.it, Angela Bisio del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Genova con la moderazione dell’astronauta Franco Malerba.

Grazie alla collaborazione con SPACE V, è possibile avvicinarsi ad una vera e propria serra spaziale nel piano terra del Padiglione Blu per vedere come crescono i fiori “buoni da mangiare”. Si tratta di una camera di crescita innovativa progettata per le coltivazioni di piante nello spazio a fini di sperimentazione di biologia botanica e più ancora per produrre cibo fresco vegetale per una migliore dieta degli astronauti nelle loro stazioni spaziali e nei prossimi “villaggi lunari”. Sarà possibile coltivare anche fiori commestibili per produrre biomassa vegetale ad alto contenuto nutrizionale.

I fiori eduli, infatti, non sono solo un ornamento proposto dagli chef più innovativi per decorare le loro prelibate preparazioni, ma contengono preziosi micronutrienti benefici per la salute quali sali minerali e composti antiossidanti – quali carotenoidi, antociani e vitamina C – che aiutano a ridurre lo stress ossidativo cui gli astronauti sono particolarmente esposti; sono poveri di grassi e sono ideali quindi per completare una alimentazione equilibrata, anche nello spazio.

PROGRAMMA DOMENICA 4 MAGGIO

Ore 10:00-12:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: “Il Parco dell’uomo” con il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibile Parco 5 Terre, alla scoperta del paesaggio culturale e della biodiversità (Relatori Stefano Amoroso, Filippo Bordoni, Liliano Pupillo)

Ore 10:30-11:30 Arena Leccio: Il Roseto di Murta presenta il progetto “La via delle rose”

Ore 11:30-12:00 MSC Arena Ulivo: Riviera Music Entertainment presenta Elettrika genere synth

Ore 11:30-14:30 Arena Tamerice: Collettiva Fioristi Liguri – Composizioni con e su struttura con con Francesco Bannini

Ore 12:00-13:00 Arena Leccio: Waterbound – Electric Folk (quartetto voce, violino, contrabbasso, chitarra)

Ore 14:00-16:00 Arena Roverella: Spettacolo di musica classica e sinfonica a cura del Comune di Zoagli

Ore 14:00-17:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: “Il Parco dell’uomo” con il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibile Parco 5 Terre, alla scoperta del paesaggio culturale e della biodiversità (Relatori Stefano Amoroso, Filippo Bordoni, Liliano Pupillo)

Ore 15:00-18:00 Arena Tamerice: Collettiva Fioristi Liguri – Dimostrazioni floreali

Ore 15:00-19:00 Arena Leccio: Premiazioni

Ore 15:30-16:00 MSC Arena Ulivo: Riviera Music Entertainment presenta Elettrika genere synth pop.