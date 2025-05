“Doctor – Valloria’s Got Talent” torna sul palco: ultima replica al Teatro di Valleggia

Quiliano. Questa sera di nuovo in scena “Doctor- Valloria’s got talent”, lo spettacolo di varietà benefico del The New Medical Mistery Tour. Già rappresentato questa sera andrà in scena per l’ultima volta al Teatro Nuovo di Valleggia.

Immancabile l’appuntamento per la compagnia di medici infermieri, informatori ed amici della Sanità Savonese che dal 1987 diverte il pubblico della provincia e che offrirà la replica del varietà che ha già entusiasmato centinaia di spettatori.

Questo ultimo spettacolo sarà dedicato all'attrice Mariassunta Rossello scomparsa lo scorso gennaio, a 74 anni.

L’ingresso è libero ma è gradita l’offerta minima di 15€. L’incasso raccolto sara donato al Teatro di Valleggia.