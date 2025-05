Disturbi alimentari, a Savona apre Lilac-Centro DCA: in Liguria +1800 pazienti in cura per anoressia o bulimia

Savona. Apre a Savona, in via Boselli 6-1, il nuovo centro di Lilac-Centro DCA, digital health tech startup – prima realtà in Italia nata con l’obiettivo di creare un modello innovativo per il trattamento dei disturbi alimentari – formata da una rete di professionisti per il trattamento multidisciplinare di anoressia, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating) e altri disturbi legati all’alimentazione.

In Liguria, secondo i recenti dati regionali, sono oltre 1800 (+3,2% sul 2024) i pazienti che sono in cura perché affetti da anoressia nervosa o bulimia. Dato ancora più preoccupante quello che coinvolge i più giovani proprio della città di Savona e provincia, dove secondo uno screening effettuato nelle scuole nel biennio delle superiori, dal CDAA della Regione Liguria, su oltre duemila studenti intervistati, più del 13% è risultato ad alto rischio di incorrere in una qualche tipologia di DCA (disturbo del comportamento alimentare).

“L’apertura del nostro nuovo centro a Savona – commenta Giuseppe Magistrale, CEO e co-founder insieme a Filippo Perotto di Lilac-Centro DCA – nasce per mettere a disposizione dei cittadini savonesi, così come a tutti i liguri che ne avessero bisogno, di uno spazio concreto, umano e accogliente a chi preferisce un aiuto in presenza, invece che online, per affrontare il proprio rapporto con il cibo, il corpo e le emozioni.”

Per inaugurare l’apertura del presidio, Lilac-Centro DCA ha organizzato per giovedì 15 maggio un incontro aperto alla città, con ingresso libero e gratuito, dove confrontarsi con esperti e ascoltare testimonianze autentiche utili a sfidare i luoghi comuni e restituire complessità e dignità a ogni storia. All’appuntamento, dalle ore 18.00 alla Pinacoteca Civica di Savona (Piazza Gilbert Chabrol 2), saranno presenti gli esperti Giuseppe Magistrale, psicoterapeuta, responsabile clinico e co-founder Lilac-Centro DCA; Beatrice Zamangni, dietista non prescrittiva e responsabile clinico Lilac-Centro DCA di Savona; Rossana Spinelli, psicoterapeuta Lilac-Centro DCA con la testimonianza di Valentina Botta, founder di Sorelle di Corpo, progetto sociale e artistico nato dal suo percorso di guarigione dall’anoressia.

“Il nuovo spazio Lilac-Centro DCA a Savona nasce dall’esigenza di accogliere le richieste d’aiuto direttamente sul territorio ligure che non possono essere prese in carico dal reparto dell’ospedale di Pietra Ligure specifico per DCA, dove i posti letto sono limitati e possono accettare solo casi con un quadro di gravità alto – spiega Beatrice Zamangni, responsabile clinico Lilac-Centro DCA di Savona – La nuova sede sarà poi anche punto di riferimento locale di sensibilizzazione, grazie all’organizzazione di laboratori che servano a prevenire, divulgare e avvicinare le persone al tema dei disturbi alimentari. In questo sarà fondamentale anche la collaborazione con Valentina Botta, fondatrice del progetto Sorelle Di Corpo”.

Fondata a Bari nel 2023, da Giuseppe Magistrale e Filippo Perotto, come evoluzione di una rete di professionisti attiva dal 2020, Lilac-Centro DCA nasce con l’obiettivo di creare un modello innovativo per il trattamento dei disturbi alimentari, combinando supporto psicologico e nutrizionale con strumenti tecnologici avanzati, accompagnando i pazienti verso la guarigione con una cura multidisciplinare personalizzata, online e di persona, avvalendosi di oltre 75 psicologi e dietisti specializzati in psicoterapia e formati sui disturbi alimentari con all’attivo oltre 10.000 richieste di cura e una community formata da oltre 170 mila membri.