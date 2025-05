Disagi in A10, lunga coda tra Savona e Spotorno e rallentamenti per “traffico intenso”

Agg.ore 12,45: situazione, per il momento, praticamente invariata. Permane, ormai da ore, la coda di 4km tra Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia, così come i disagi diffusi dovuti a rallentamenti per “traffico intenso”.

Liguria. Primo maggio all’insegna delle code, dei rallentamenti e dei disagi sulle autostrade liguri.

I problemi si sono registrati già nella prima mattinata odierna (in particolare in direzione Ventimiglia) e la situazione, con il passare delle ore, non è migliorata. Anzi.

Al momento, il tratto più critico è quello tra Savona e Spotorno, dove si registrano ben 4 km di coda, in direzione Ventimiglia.

Segnalati anche rallentamenti per “traffico intenso”, tra Varazze e Celle Ligure, sempre in direzione Ventimiglia.

Coda di 2 km anche tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli per incidente.

Infine, altra coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova, per traffico intenso.

Articolo in aggiornamento