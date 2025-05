Diocesi di Savona, nel 2024 oltre 1,5mln di euro dai fondi 8xmille

Savona. La Diocesi di Savona-Noli ha diffuso il rendiconto dei fondi dell’8xmille che nel 2024 la Conferenza Episcopale Italiana le ha assegnato per una serie di interventi sul territorio. Per esigenze di culto e pastorale il contributo ammonta a 541.386,09 €, ripartito in 250mila € per le manutenzioni dell’edilizia di culto e il sostegno alle parrocchie, 40mila € per attività pastorali, 37mila € per la formazione teologica e pastorale, 50.800 € per comunicazione e cultura e 163.586,09 € per attività di curia e gestione.

Per gli interventi caritativi il contributo CEI è stato di 515,170,26 €. Nel dettaglio 179mila € per le opere caritative a sostegno della grande marginalità, 142.170,26 € di aiuti distribuiti a specifiche realtà caritative e 194mila € per l’organizzazione e la gestione della carità mediante i centri e gli operatori sul territorio.

Gli altri contributi dell’8xmille ammontano a 583.074,20 € e sono relativi alla conservazione e tutela dei beni culturali, di cui 537.552 € sono stati profusi, fra le altre azioni, per i restauri della copertura delle chiese San Dalmazio Martire e Sacro Cuore a Savona e Santa Maria Maggiore a Cogoleto, oltre alla realizzazione di impianti di sicurezza (19.522 €) e contribuzione alle attività dell’Archivio Storico e della Biblioteca diocesani (26mila €).

“Il 4 maggio si è celebrata la Giornata nazionale per la sensibilizzazione alla firma dell’8xmille per la Chiesa cattolica – dichiara l’Economato diocesano – In questa ricorrenza abbiamo voluto comunicare quanto è stato realizzato con i fondi provenienti dal gettito fiscale e portare l’attenzione sull’opportunità di indicare come soggetto ricevente la Chiesa cattolica, da sempre radicata nel territorio italiano e internazionale con azioni di carità e promozione pastorale, sociale e artistica”.

“Emergenza abitativa, sostegno ai migranti, doposcuola, centri d’ascolto, case d’accoglienza, dormitori, mense, drop-in, conservazione e restauro di beni artistici, impulso alla cultura, stanziamenti per calamità naturali, emergenze umanitarie e missioni nel mondo sono alcuni temi su cui si concentrano le iniziative delle Diocesi italiane e di quella savonese in particolare, con lo sguardo rivolto anche alle nuove forme di disagio e bisogno dei contesti contemporanei”, conclude l’ufficio diocesano.