Differenziata, Noi per Savona: “Non protestiamo, il porta a porta è il sistema migliore. Ma bisogna ridurre la quantità di rifiuti”

Savona. Nella fase di transizione tra la raccolta rifiuti attualmente praticata a Savona e quella cosiddetta “porta a porta”, Noi per Savona esprime alcune considerazioni pubbliche.

“Non ci accodiamo alle proteste in atto – spiegano – perché, in linea teorica, il sistema del ‘porta a porta’ è quello più affidabile, quello cioè che garantisce una raccolta più accurata e che consente di raggiungere obiettivi accettabili in termini economici e ecologici. Riteniamo però che sia indispensabile intervenire non solo sul corretto conferimento dei rifiuti, ma anche sulla riduzione di questi”.

“Ci sono diverse iniziative – spiegano – volte a ridurre ‘a monte’ la quantità dei rifiuti da differenziare, al fine di raggiungere i valori richiesti dalle normative nazionali e europee, e impedire l’utilizzo di sistemi altamente inquinanti quali discariche e incineritori”.

Eccone alcune.

1) RIUSO- RICICLO. Per tale attività si potrebbero mettere a disposizione dei Cittadini dei locali /magazzini pubblici.

2) Sistema “porta a porta”con fatturazione a computo individuale. Con la fattura puntuale si paga in base alla produzione di rifiuti.

3) Sistema “vuoto a rendere”. I contenitori di vetro, plastica (bottiglie) e lattine non finiscono nella filiera dei rifiuti urbani. Una Legge del 2015 prevede la possibilità di stipulare a tal fine convenzioni con gli esercizi commerciali.

4) Operazione “plastic free”. Anche in questo caso si tratterebbe di convenzioni tra il Comune e esercenti per la riduzione progressiva di contenitori in plastica mono-uso. Si potrebbe anche prevedere il divieto di usare tali contenitori nelle feste pubbliche.

5) Trasformare la bolletta della TARI, computando la superficie dell’immobile e la quantità di rifiuti realmente conferiti.

6) MERCE SFUSA. Prevedere la vendita a peso di pasta, granaglie, detersivi, senza imballaggi.

7) Per quanto riguarda gli imballaggi o i contenitori “multi materiali” che non è possibile conferire in nessuna filiera, si dovrebbe fare pressioni sul Ministero perché sia proibito per legge l’utilizzo di tali materiali. Si potrebbe anche inserire nella TARI un “contributo di smaltimento” per l’utilizzo di tali confezioni composite difficili da riciclare.

“Sono tutti piccoli interventi che indirizzano verso l’obiettivo ‘rifiuti zero’, come da direttive dell’Unione Europea” concludono da Noi per Savona.