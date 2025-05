Deco Laigueglia, ecco i primi due prodotti tipici del paese: i marunsin e le balette di San Maté

Laigueglia. La commissione Deco del comune di Laigueglia ha inserito i primi due prodotti tipici del paese: i marunsin e le balette di San Mate’.

Nel primo caso si tratta di una particolare pasta di mandorla, nota anche col nome di “marunsin di ciciarin” dal nome di un pasticcere che aveva il negozio nell’attuale piazza della Libertà, un bar pasticceria che nell’ottocento rappresentava il ritrovo principale di tutto il paese. La tradizionale ricetta è poi stata gelosamente custodita da alcune delle storiche famiglie laiguegliesi e non è stato facile, per la commissione, riuscire ad arrivare ad un capitolato comune.

Fondamentale è stata la consulenza di “Ninin” Cornelli e Antonietta Garassino, fedeli custodi della tradizione. La commissione Deco (Denominazione Comunale) è formata dal presidente Lino Bersani (sommelier), Antonio Rapa (ristoratore), Claudio Revel (chef e professore dell’istituto alberghiero alassino), Felice Schivo (esperto di storia laiguegliese) e Daniele Ziliani (ristoratore).

Le balette di San Mate’, invece rappresentano una diffusa tradizione popolare e consistono in una frittella particolarmente aromatizzata con le erbe locali. La tradizione è tenuta viva in particolare dalla Pro Loco, che da più di una trentina d’ anni è presente col suo stand alle principali manifestazioni di Laigueglia ed in particolare proprio alla fiera annuale dedicata al patrono San Matteo.

Afferma il consigliere Lino Bersani: “L’iscrizione di queste prime 2 deco rappresenta il risultato di un intenso lavoro di ricerca durato vari mesi. Questo perché crediamo profondamente nel recupero e nella salvaguardia delle nostre tradizioni. Inoltre abbiamo voluto evitare di rilasciare il marchio con facilità, proprio per dargli una reale importanza e garanzia di autenticità. Abbiamo altri importanti prodotti locali sotto esame e presto avremo altre interessanti novità”.