Finalese. Alle parole di questa mattina da parte del sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri, si unisce l’appello dei sindaci del comprensorio e del presidente della Provincia di Savona sulle risorse e i fondi per il ripristino dei gravi danni provocati dal maltempo del 20 maggio scorso.

In una lettera indirizzata a Regione Liguria, ai consiglieri regionali del savonese e all’Anci Liguria, gli amministratori del territorio colpito dalle intense piogge chiedono aiuti immediati per far fronte agli interventi necessari.

“L’evento meteorologico registrato il giorno 20 di maggio ha visto cadere sui nostri territori una quantità di pioggia sicuramente non prevista, con percentuali solitamente registrate in un anno, se non di più. Inevitabilmente, in poche ore, si è assistito impotenti al collasso di viabilità e versanti, già provati dagli eventi meteorologici di fine ottobre del 2024″ scrivono congiuntamente il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi, il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri, il sindaco di Rialto Valentina Doglio, il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo e il sindaco di Vezzi Portio Germano Barbano.

E ancora: “Tanto ampia è stata la portata delle precipitazioni, quanto ridotta la dimensione territoriale colpita. La striscia compresa nella cella temporalesca ha infatti riguardato i comuni di Finale Ligure, Vezzi Portio, Tovo San Giacomo, Rialto e Calice Ligure, risparmiando fortunatamente le zone immediatamente limitrofe”.

“Pur avendo attivato tutte le misure utili ad un’almeno parziale messa in sicurezza dei territori, risulta chiaramente impossibile, per i nostri Enti, rimediare a tutti i danni registrati, considerando che – come prevedibile – molti sono stati gli aggravamenti nei cantieri e nelle emergenze evidenziate già a fine ottobre scorso”.

Maltempo nel savonese: alluvione a Finalborgo

“Desideriamo richiamare l’attenzione di tutti sulla necessità che, nel più breve tempo possibile, venga adeguatamente valutata e riconosciuta la situazione emergenziale venutasi a creare, con le problematiche formalmente evidenziate, e che conseguentemente ci venga permesso di accedere a tutti gli aiuti possibili, affinché la messa in sicurezza venga attuata e completata in tempi ragionevoli e comprensibili”.

“L’importanza della sicura fruibilità dei nostri territori riveste un’importanza assoluta, per i nostri cittadini, come pure per il movimento turistico legato alle attività outdoor, più volte riconosciuto a livello Regionale e oltre…” concludono.