Danni maltempo albenganese e Val Bormida: si attende l’ultimo via libera sui 16mln di euro

Liguria. È stata inviata a Roma alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento nazionale di Protezione civile la proposta, firmata dall’assessore regionale e commissario delegato per l’emergenza Giacomo Raul Giampedrone, condivisa con Anci Liguria, per il riparto dei 16 milioni di euro stanziati dal Governo con il riconoscimento dello stato di emergenza per i danni al patrimonio pubblico provocati dall’ondata di maltempo che ha colpito soprattutto il savonese, con la Piana di Albenga e la Val Bormida, tra il 5 settembre e il 27 ottobre 2024.

Il 31 ottobre la Regione Liguria aveva presentato al governo la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, ottenendo il via libera l’8 marzo 2025 con la prima tranche di risorse, destinate a coprire le spese sostenute per le prime emergenze e le somme urgenze.

“Il dato positivo – dichiara Giampedrone – è che i fondi assegnati garantiscono la copertura del 100% delle necessità espresse dai Comuni. Siamo quindi soddisfatti di aver raggiunto questo primo traguardo, che risponde alle esigenze più impellenti degli Enti territoriali interessati”.

“Un risultato frutto di un metodo di lavoro ormai consolidato, che si basa sul dialogo costante con i territori: prima dell’invio a Roma, abbiamo condiviso la proposta di riparto con i 55 Comuni interessati, oltre alla Provincia di Savona e alla Città Metropolitana di Genova”.

“Questa prima fase riguarda esclusivamente il risarcimento delle prime emergenze e somme urgenze. Seguirà poi – conclude Giampedrone – la seconda fase della procedura prevista dallo stato di emergenza e relativa agli interventi strutturali”.

Soddisfazione per l’iter sulle risorse per il territorio da parte del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che ha ringraziato la Regione per l’impegno sul reperimento dei fondi.

“La Regione Liguria ha compiuto un passo significativo nel percorso di ripristino dei danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito il territorio nell’autunno dello scorso anno – ha aggiunto Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione per FdI -. È stata infatti trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento nazionale di Protezione civile la proposta di riparto dei 16 milioni di euro stanziati dal Governo a seguito del riconoscimento dello Stato di emergenza”.

“I fondi che il territorio riceverà sono frutto di un lavoro sinergico tra la Regione, Anci Liguria e i territori colpiti. Le risorse, come ha precisato Giampedrone, saranno destinate a coprire integralmente le domande ammesse dai Comuni per le somme urgenze e le prime emergenze” ha concluso Invernizzi.