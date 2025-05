Danni da maltempo nel savonese: solidarietà del Comune di Albenga ai territori colpiti dalle forti precipitazioni

Albenga. Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, e tutta l’amministrazione comunale “esprimono profonda solidarietà ai comuni che, nella giornata di ieri, martedì 20 maggio, hanno subito allagamenti e danni a causa delle intense precipitazioni. Piogge di tale portata mettendo a dura prova i territori sui quali si abbattono”.

Fortunatamente Albenga ha retto all’ondata di maltempo. Sebbene si siano registrati alcuni allagamenti nelle zone più critiche, l’acqua è rapidamente defluita non appena la pioggia ha perso intensità.

L’amministrazione Tomatis ha voluto “confermare il proprio impegno costante per la sicurezza idrogeologica del territorio e la determinazione nel portare avanti interventi fondamentali per la protezione della città e delle aree limitrofe”.

“In momenti come questi è fondamentale essere vicini alle comunità colpite dal maltempo e continuare a investire nella sicurezza del nostro territorio – dichiara il sindaco Riccardo Tomatis – Albenga proseguirà con determinazione nel suo percorso per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio, affinché il nostro sistema idraulico sia sempre più resiliente agli eventi meteorologici estremi”.

“Tra gli interventi già avviati e quelli in programma, ricordo la messa in sicurezza di Rio Fasceo e Carendetta e la progettazione per l’adeguamento di tutto il Carenda, già affidata. Abbiamo inoltre stanziato, come ogni anno, importanti risorse per la pulizia ordinaria e straordinaria di rii e canali, e continuiamo a lavorare per reperire ulteriori fondi destinati a questa priorità”.

Il consigliere comunale delegato alla Protezione Civile, Antonio Caviglia, ha voluto “ringraziare i volontari della Protezione Civile, che si sono immediatamente attivati e hanno presidiato il territorio per garantire supporto e sicurezza in caso di emergenza”.

Albenga “rinnova il proprio sostegno alle comunità colpite e ribadisce l’importanza di una collaborazione con le autorità regionali per affrontare le conseguenze di eventi climatici estremi e garantire un futuro più sicuro per tutti”.