Dall’US Albenga alla FBC Albenga 1905, il saluto di Fabio Becchi: “Era obbligatorio aiutare questi ragazzi, un augurio ai nuovi dirigenti”

Albenga. Con il pareggio dell’Albenga femminile contro la formazione del Vado di domenica scorsa, termina a tutti gli effetti la stagione dell’US Albenga. Società ormai in fallimento, è notizia di pochi giorni fa che c’è già chi sta lavorando per la rinascita del club. Se le ultime due formazioni bianconere (Juniores e Femminile) hanno potuto terminare la propria stagione, tanto del merito va sicuramente a Fabio Becchi.

La buona volontà può talvolta superare mille avversità, ma nella situazione del club era difficile poter andare avanti fino alla fine della stagione. E quando sembrava tutto finito, l’aiuto dell’ex presidente dell’Andora è stata ossigeno puro per continuare ad alimentare il calcio ingauno sponda bianconera.

La chiusura di un cerchio. Come nelle vecchie interviste, nelle quali era proprio Becchi ad invitare gli imprenditori di Albenga ad attivarsi per far giocare l’Albenga, oggi si è arrivati alla conclusione. L’Albenga nuovamente in mano agli albenganesi, e il calcio del comprensorio ingauno può nuovamente continuare a sognare.

“Porgo i miei complimenti ai nuovi dirigenti di questa nuova Albenga”, è entusiasta Becchi di questa notizia: “Complimenti anche al presidente del Vadino, mettendo a disposizione la sua società per la città, ha sicuramente disposto un gesto nobile. Partire dalla Prima Categoria per l’Albenga è meglio che dalla Seconda, anche se questa città merita di più di queste categorie“.

L’amore per l’Albenga parte fin da piccolissimo: “La seguivo già da ragazzino, andavo a vederla con mio papà quando era nell’Interregionale. Ho dato una mano perchè mi dispiaceva vedere questi ragazzi in quelle condizioni. Hanno sempre messo il valore sportivo davanti a tutto, volendo finire in bellezza il campionato. Era un obbligo andare a conoscerli e aiutarli per fargli finire il campionato, dalla Juniores alla Femminile”.

Puntare sui giovani è fondamentale per Becchi, che da presidente ha potuto vedere dal vivo l’exploit dell’ex Serie A Riccardo Gagliolo: “È importantissimo il settore giovanile. Questi ragazzi hanno sempre giocato per la maglia senza nessun tipo di rimborso, gli auguro tutto il bene a loro e all’Albenga che, spero, possa ritornare nelle massime categorie. I settori giovanili sono vitali per le squadre, essendo di Andora non posso non nominare Scaglione che questa sera potrebbe esordire in Serie A a soli 15 anni, mi riempie d’orgoglio leggere certe notizie”.

“Un grande augurio ai nuovi dirigenti e un grande saluto a tutti i tifosi – chiosa Becchi -. Mi ha riempito di soddisfazione poter salutare un papà un giorno che mi ha riconosciuto, mi ha stretto la mano e ringraziato per la felicità di suo figlio nel poter concludere il campionato. Andare a vedere una partita dell’Albenga? Si, sicuramente li andrò a vedere. Anzi, spero che mi invitino – ride ndr.-“.