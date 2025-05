Dal Vadino rinasce l’Albenga, mister Giunta: “In bocca al lupo per questa unione”

La notizia che sarà il Vadino a fornire la base per la rinascita del calcio bianconero ad Albenga rende orgogliosi coloro che hanno dato vita alla società ingauna. Certo un po’ di dispiacere c’è per non vedere più gli arancioneri in campo, ma prevale la soddisfazione per farsi eredi della lunga storia del calcio ingauno. Mister Alessandro Giunta, allenatore dei successi del Vadino promosso in Prima Categoria dopo un testa a testa serratissimo contro la Virtus Sanremo, affida il suo pensiero a un messaggio social.

“Ci tenevo a scrivere due parole – esordisce l’allenatore -, essendo stato un dei soci fondatore di questa società e senza dubbio uno dei primi ad aver avuto questa folle idea , di creare un altra società ad Albenga ormai 5 anni fa. Per quanto mi riguarda c è un po’ di dispiacere , ma anche tanto orgoglio nel aver creato qualcosa che è stato per questi anni così bello ed importante! Vittorie , trofei , sacrifici assurdi , tanti punti e sogni che si sono in parte avverati , mi rendono felice e alla fine mi fanno pensare che questa pazzia non è stata così folle come qualcuno poteva immaginare”

“Ancor di più oggi – prosegue – , dopo che purtroppo si sono verificati degli episodi davvero brutti per la squadra della città , vedere unire le forze per questa ripartenza mi rende ancor più fiero per quanto è stato fatto e costruito in questo periodo nel vadino. Poi per chi è riuscito come me , anche se per poco ad indossare la maglia in prima squadra della nostra città , sa benissimo che ha un fascino imbattibile ed è sempre stata un sogno per tanti ragazzini di Albenga! Tanti rapporti costruiti in questi anni ,quindi ci tenevo a ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio e tutti i ragazzi che non solo con me hanno giocato con i colori arancione/ neri ! Un grosso in bocca al lupo a tutti per questa unione sempre forza vadino e ovviamente Albenga. 17 luglio 2020 inizia la storia”.