Loano. Lunedì 19 maggio, presso la Sala Conferenze dell’Istituto “Giovanni Falcone” di Loano, si è svolto l’evento “Da progetto all’opera”, che ha visto protagonisti gli studenti del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) in un confronto diretto con aziende, professionisti e realtà accademiche del settore edile.

L’incontro ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso laboratoriale realizzato in collaborazione con l’Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Savona, durante il quale gli studenti della classe 4^ CAT hanno potuto lavorare concretamente con materiali e strumenti di cantiere, sperimentando sul campo ciò che normalmente studiano in aula.

Ad aprire il convegno è stato il Dirigente scolastico prof. Mosè Laurenzano, seguito dagli interventi dell’arch. Alberto Formento e del dott. Ruggero Francia, rispettivamente fondatore di Formento Restauri e Presidente dell’Ente Paritetico. Entrambi hanno sottolineato l’importanza della formazione tecnica e dell’incontro tra scuola e mondo del lavoro.

Durante la mattinata, varie aziende del territorio hanno presentato le loro esperienze:

– ICOSE Spa, con il titolare Giacomo Vanara;

– Ecoedile (gruppo Verus), rappresentata dal geom. Stefano Aicardo, ex allievo dell’Istituto;

– Arimondo Costruzioni Srl, con Massimo Arimondo;

– Vernazza Autogru, leader nella logistica e movimentazione industriale.

Non sono mancati gli spunti sul ruolo della libera professione, grazie agli interventi dei geometri Marco Bruzzo e Melania Attanasio del Collegio dei Geometri di Savona, anche loro ex studenti del Falcone. Hanno evidenziato come il settore offra ampie opportunità, anche per le giovani professioniste, in un contesto lavorativo in continua evoluzione.

Spazio anche alla formazione post-diploma con la presentazione del corso di laurea L-P01 “Tecnologie per l’edilizia e il territorio” dell’Università degli Studi di Genova, illustrato dal prof. Domenico Sguerso. Il percorso prevede una solida preparazione tecnica e un terzo anno di stage e attività pratiche in azienda.

La giornata si è conclusa con un momento di confronto tra studenti e ospiti. I ragazzi hanno raccontato con entusiasmo la propria esperienza nei laboratori edili, riconoscendo il grande valore dell’apprendimento pratico. Come recita una celebre citazione di Confucio: “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.”

Un grazie sincero a tutti i partecipanti per aver condiviso la propria esperienza e aver contribuito a rendere questa iniziativa così significativa per i nostri futuri geometri.