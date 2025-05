Dal 9 all’11 maggio a Diano Marina la rassegna “Aromatica”, una storie di tante storie

Diano Marina. La storia di Aromatica si costruisce pure con le storie degli ospiti che la valorizzano. Anche per questa edizione si prevede vengano scritti lunghi e interessanti capitoli, densi di passione, fatica, ricerca della precisione, successi e delusioni.

Avrà sicuramente molte cose da raccontare Adrien De Crignis, madre calabrese, padre friulano, nato in Alta Savoia, nizzardo d’adozione, allievo di Alain Ducasse, amante delle aromatiche, giovane chef emergente italo-francese noto per la cucina innovativa. Sarà protagonista di un cooking show domenica alle ore 11.15: “Zucchine trombette al naturale, prime mandorle fresche e nasturzio”.

Non meno internazionale e altrettanto affascinante la storia di Michelangelo Mammoliti. È stato nella brigata di Gualtiero Marchesi, a lavorare al fianco di Stefano Baiocco, e poi in Francia con Alain Ducasse, Pierre Gagnaire, Yannick Alle´no e Marc Meneau. Sempre alla ricerca dell’eccellenza. L’incontro con Fre´deric Lalos, il miglior panificatore di Francia, lo ha portato ad affinare ulteriormente le sue capacita` nell’arte bianca. Stella Michelin dal 2017, bissata nel 2020, dal 2022 e` executive Chef del ristorante La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti che, da novembre 2023, e` insignito delle 2 Stelle Michelin. Sarà protagonista del cooking show “Riviera” venerdì alle ore 15.

E chissà quanto avrà da raccontarci Roberto Scarnecchia che dopo la straordinaria carriera da calciatore (Roma, Napoli, Pisa, Milan) è stato assorbito dalla passione materna per la cucina ed è diventato un Executive Chef rinomato. Oggi ha all’attivo 8 locali tra Lazio, Liguria e Lombardia, dallo scorso dicembre è al Ristorante Aqualua del Miramare Palace di Sanremo, con l’obiettivo di tornare ad avere la stella Michelin, che già ottenne nel 2017. Il suo cooking show “Polpo scottato con crema di patate e limone, con crumble di olive taggiasche” è in programma sabato alle ore 17.

Ma non è finita. La lista delle storie che verranno raccontate ad Aromatica continua con Davide Cristaldi del Ristorante De Gustibus a Chieri; con la ex cestista Anna Ghisolfi e il suo ristorante in una chiesa sconsacrata del XVI secolo nel cuore di Tortona dove reinterpreta con eleganza e intuizione la tradizione piemontese; con la giovanissima Erika Gotta che alla Country House La Bursch nel cuore delle valli biellesi innova in cucina utilizzando ciò che il bosco offre in base alla stagione; con Leonardo Lavezzari che ha “mollato tutto” e ha seguito la passione passando di stage in stage da Igles Corelli, Bruno Barbieri, Mauro Ricciardi, Claudio Sadler e poi Ernst Knam, prima di diventare Chef al ristorante etnico IYO di proprietà di Claudio Liu e il maestro Haruo Ichikawa, e vincitore di tre edizioni del Girotonno in Sardegna; con Riccardo Farnese, Chef di Ü Titti di Lingueglietta, partito dall’Alto Adige alla ricerca della location più adatta e vincitore di una puntata di “4 Ristoranti”, programma televisivo condotto da Alessandro Borghese; con Giuseppe Gentile, oggi all’Hotel Caravelle di Diano Marina dopo aver lavorato in ristoranti stellati in Toscana ed Emilia Romagna ed esser passato anche Da Carmine, un’istituzione a Genova; con la Lady Chef Alessandra Ingenetti, ristoratrice e formaggera a Valcasotto, in provincia di Cuneo; con Federico Pinasco, oggi giovane Executive Chef della Locanda del Cavaliere a San Bartolomeo al Mare ma con un percorso che lo ha portato all’Hotel Matteotti a Milano, alla Trattoria all’Antica, “Da Ü Titti” a Lingueglietta e, come pastry chef, al ristorante stellato Lume dello chef Luigi Taglienti; con Carolina Vio, capo della cucina dell’azienda agri-vitivinicola BioVio della famiglia, una realtà che racconta la storia di una cultura contadina tramandata di generazione in generazione.

E con tutti gli altri protagonisti di questa ormai prossima edizione dell’evento dianese, sempre più ricco di contenuti.

Attività promozionale realizzata con il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Capofila di progetto Azienda speciale Riviere di Liguria, Filiera locale “Insieme per un futuro sostenibile”.