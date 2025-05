Daino investito a Cisano, inutili i soccorsi: abbattuto sul posto

Cisano sul Neva. Un daino gravemente ferito è stato trovato ieri mattina, domenica 25 maggio, in via Benessea, all’altezza del km 32, a Cisano sul Neva. La segnalazione è partita da una signora che ha notato l’animale sul ciglio della strada: il daino si trascinava a fatica sull’asfalto dopo essere stato investito.

L’animale presentava entrambe le zampe posteriori fratturate e un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse da subito molto critiche e, dopo la valutazione di un veterinario, è stato abbattuto per evitargli ulteriori sofferenze.

Sul posto sono intervenute le guardie zoofile del GADIT, una delle quali nella doppia veste di volontaria ENPA, allertate tramite il 112 dopo una serie di segnalazioni. Presenti anche gli agenti della vigilanza regionale, che – in quanto ente competente – hanno eseguito materialmente l’abbattimento, e i vigili del fuoco.

Una delle due guardie zoofile presenti racconta ai microfoni di IVG: “Abbiamo trovato il daino in condizioni gravissime: si trascinava, aveva la testa spaccata e le zampe posteriori spezzate”.

Dopo la valutazione effettuata dal veterinario, l’animale è stato quindi abbattuto: “Purtroppo era la scelta più umana per evitargli agonia”, racconta la guardia zoofila.

Spiega Silvia Santini, presidente di ENPA Savona:“Una nostra volontaria, che è anche guardia zoofila, era già sul posto e in contatto con noi. Purtroppo il daino non era recuperabile. Il veterinario, dopo aver visto le foto, ha confermato che era gravemente ferito. In casi così gravi, abbatterlo sul posto è la soluzione meno dolorosa per l’animale. Ovviamente non è compito dell’Enpa decidere”.

La segnalazione è arrivata intorno alle 10 del mattino, e le operazioni si sono concluse solo nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30.