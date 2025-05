Daino ferito in un terreno di Tovo: abbattuto dopo quasi 48 ore di agonia. Gli animalisti: “Uno schifo”

Tovo San Giacomo. Una morte lenta e dolorosa. Si è spenta così la vita di un daino ferito, ritrovato (nella serata di lunedì 26 maggio) agonizzante in un terreno privato di Tovo San Giacomo. Secondo quanto riferito dai volontari dell’associazione Battiti di Coda – allertati il giorno successivo dal proprietario del terreno e immediatamente intervenuti, segnalando il caso al Cras (Centro di recupero animali selvatici) e agli agenti della vigilanza regionale – e da alcuni testimoni che si sono rivolti alla redazione di IVG, l’animale sarebbe rimasto in quello stato per quasi 48 ore prima di essere abbattuto.

A mettere la parola fine alla sofferenza dei daino, infatti, ci hanno pensato oggi, mercoledì 28 maggio, proprio gli agenti della vigilanza regionale, gli unici autorizzati a questa procedura dopo la valutazione di un veterinario.

Ma le immagini diffuse dai volontari dell’associazione Battiti di Coda mostrano una realtà cruda: l’animale, visibilmente sofferente, prima di morire era stato coperto con un telo per ripararlo dal sole, mentre intorno cresceva l’indignazione per i lunghi tempi di intervento.

Durissimoo il commento dell’associazione, che ha pubblicato sui social le immagini del daino ormai morente: “Immagini forti, tristi, angoscianti. Dove sono le istituzioni? Dove sono gli enti preposti? Anche se molti reputano questa anima solo ‘chili di carne’, non è accettabile che debba morire agonizzando per ore e ore”.

Proprio ieri, martedì 27 maggio, l’associazione aveva lanciato un appello dopo le richieste di intervento: “Nessuna risposta. Nessuno che si degni di concederle almeno una morte dignitosa. Questa povera anima è destinata a morire di dolore e basta. Ho i brividi, il vomito, non è accettabile – hanno detto gli animalisti -. Facciamo recuperi da anni, dedichiamo gran parte del nostro tempo agli animali più deboli. Ma è possibile che nemmeno per concludere drasticamente una situazione del genere si debba lottare per ore e poi rassegnarsi?! No. Per quanto ci riguarda, non è accettabile”.

A chiudere l’agonia, come detto, nel pomeriggio, l’intervento della vigilanza regionale. Ma il dolore dei volontari resta forte: “Tutto si è concluso con l’intervento della vigilanza regionale che ha posto fine a questa inaccettabile agonia. La rabbia è infinita, lo schifo che c’è stato anche. Buon ponte piccola anima, non ci sono parole per definire l’essere umano”.

La vicenda ha riaperto interrogativi su prontezza, responsabilità e tempi d’azione nei casi di soccorso alla fauna selvatica. Nei giorni, a Villanova, un altro daino era stato investito lungo una strada e abbattuto (questa volta) poche ore dopo sempre dagli agenti della vigilanza regionale.

Sulla vicenda, erano intervenuti nella mattinata odierna (prima dell’abbattimento dell’animale) anche OSA – Osservatorio Savonese Animalista e PAI – Partito Animalista Italiano: “A Tovo San Giacomo, da giorni, una femmina di daino gravemente ferita giace senza ricevere alcun soccorso. Nonostante le numerose segnalazioni, nessuno degli enti preposti è intervenuto in modo concreto, lasciando l’animale a soffrire in attesa di un aiuto che non arriva. Non ce la sentiamo di puntare il dito contro le associazioni animaliste, che con mezzi limitati fanno il possibile. Ma non possiamo più tacere di fronte all’inaccettabile immobilismo della Regione Liguria, che continua a non organizzare un sistema efficace di intervento per il recupero della fauna selvatica in difficoltà. Chi dovrebbe garantire un’azione tempestiva e coordinata? In primis, il vicepresidente della giunta regionale e assessore all’agricoltura, Alessandro Piana. Ci rivolgiamo a lui direttamente: prenda una posizione chiara e si assuma le sue responsabilità. È troppo comodo agire soltanto quando si tratta di “contenere” la fauna con il fucile – come già accade con cinghiali, cormorani e, presto, forse anche con i lupi. È ora di cambiare approccio. Pretendiamo che, almeno nei casi di animali feriti, si scelga la via della cura e del rispetto, non quella della soppressione. La scienza veterinaria offre soluzioni e strumenti adeguati: usiamoli. Continuare a ignorare questa emergenza è una vergogna istituzionale”.