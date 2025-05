Dai nuova vita ai tuoi immobili: il futuro sostenibile passa dal fotovoltaico

La transizione ecologica e tutte le questioni ambientali sono tematiche sempre più sentite da privati e aziende. Ognuno vuole fare la sua parte e i proprietari di immobili hanno la grande opportunità di guadagnare mettendo a disposizione le loro proprietà per l’installazione di impianti fotovoltaici. Queste soluzioni sono sempre più diffuse, grazie anche ai tanti operatori del settore che offrono formule convenienti per valorizzare superfici inutilizzate, con i tetti in prima linea.

Affitto tetti per fotovoltaico: tra guadagno ed ecosostenibilità

Capita spesso che il lastrico solare di edifici industriali, commerciali o agricoli rimanga sottoutilizzato, nonostante si tratti di uno spazio strutturalmente ideale per l’installazione di pannelli solari. La formula di affitto tetto per fotovoltaico permette di trasformarli in vere e proprie centrali elettriche in miniatura.

L’affitto tetti per fotovoltaico garantisce in sostanza al proprietario un’entrata sicura e stabile per anni, oltre a contribuire attivamente alla produzione di energia rinnovabile e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Il contratto tra il proprietario del tetto e l’azienda fotovoltaica prevede solitamente locazione ultraventennale, con durate che variano tra i 20 e i 30 anni. Questo garantisce stabilità a entrambe le parti: l’azienda può ammortizzare l’investimento e il proprietario beneficia di un flusso di reddito costante nel tempo.

I canoni di locazione possono essere fissi, con un valore derivante dalle misure del tetto, oppure variabili, legati alla quantità di energia prodotta. In alcuni casi è possibile per il proprietario richiedere parte dell’energia generata per l’autoconsumo, abbattendo i costi in bolletta e sfruttando una fonte pulita come quella solare.

I contratti di affitto tetti per fotovoltaico tutelano il proprietario dell’immobile anche da un punto di vista legale. In genere, gli accordi prevedono che tutte le responsabilità siano a carico dell’azienda che installa l’impianto, che dovrà anche provvedere a manutenzioni, eventuali migliorie e modalità di smantellamento a fine attività. Sebbene gli operatori energetici lavorino con la massima trasparenza, qualsiasi dubbio può essere ulteriormente fugato tramite consulenza legale.

Tutti i tetti possono ospitare un impianto fotovoltaico?

Non tutti i tetti sono adatti all’installazione di un impianto solare. Uno dei primi fattori da prendere in considerazione è la metratura, in quanto un tetto per fotovoltaico deve disporre di almeno 3.000 mq continuativi e privi di ostacoli, come comignoli, antenne, impianti HVAC e simili. Questa soglia garantisce una buona produzione di energia, sufficiente a rendere l’investimento sostenibile da un punto di vista economico per l’operatore energetico coinvolto.

Vanno considerati anche orientamento e inclinazione del tetto. Edifici con lastricati rivolti a sud e con una moderata pendenza, offrono in genere il miglior rendimento. Ovviamente rimane essenziale l’integrità strutturale dell’edificio, che deve essere stabile e in buone condizioni, così da poter sostenere il peso dei pannelli solari e delle altre componenti dell’impianto. La realizzazione del progetto è inoltre semplificata dalla vicinanza a una cabina elettrica e dall’accessibilità della struttura.

Bisogna infine sottolineare l’importanza della posizione geografica dell’immobile. Un tetto sottoposto in maniera minore a momenti di ombra risulterà infatti più appetibile, in quanto potrà massimizzare il funzionamento dell’impianto e dunque la produzione di energia.