Dà in escandescenza con una bottiglia rotta in mano: intervento della polizia in piazza delle Nazioni a Savona

Savona. Intervento della polizia nei giardini di piazza delle Nazioni a Savona oggi pomeriggio.

Le forze dell’ordine sono state allertate dai presenti nel parco giochi per la presenza di un uomo, in stato di alterazione, che dava in escandescenza con una bottiglia rotta in mano.

L’episodio si è verificato oggi pomeriggio.

Oltre a due volanti della polizia, presente anche una pattuglia della polizia locale di Savona.

Le forze dell’ordine intervenute hanno provveduto a placare l’uomo che è stato portati in Questura per gli accertamenti del caso.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.