Da capitale della pellicola alla mancanza di fotografi: a Cairo bando per una cabina che scatti fototessere

Cairo Montenotte. Nella città che è stata per decenni la capitale della pellicola e della fotografia, con un passato glorioso e ricco di prestigio grazie alla Ferrania, oggi si fa fatica ad ottenere una foto tessera per i documenti e il Comune corre ai ripari con un bando per l’installazione di una macchina self service.

A Cairo ormai scarseggiano i fotografi, o per lo meno, le attività che offrono anche il servizio degli scatti istantanei e nell’era della digitalizzazione è sempre più difficile reperire un’immagine di se stessi nel formato richiesto dagli uffici anagrafe o della Questura per il rilascio della carta d’identità, del passaporto, e anche dalle agenzie di pratiche auto per il rinnovo della patente.

Ecco quindi che la giunta guidata dal sindaco Paolo Lambertini ha deliberato la possibilità di inviare una manifestazione di interesse per collocare una cabina per fototessere in corso Italia, dove per anni è stata presente l’edicola, proprio nei pressi di Porta Soprana. Con quella già attiva nella stazione di San Giuseppe sarebbero quindi due i punti idonei sul territorio comunale dove potersi servire di questo servizio.

“Crediamo sia utile agevolare i cittadini che, altrimenti, dovrebbero spostarsi in altri Comuni – commenta il sindaco – Posta in pieno centro la struttura potrà essere utilizzata da un maggior numero di utenti che ne avranno necessità”.