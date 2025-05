Cosseria, incidente sulla provinciale: ferito motocilista

Cosseria. Incidente stradale nella mattinata di oggi sul tratto della provinciale 28bis tra Carcare e Millesimo.

Secondo quanto appreso, un motociclista, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra lungo l’asfalto. Il sinistro si è verificato a Cosseria, intorno alle 11 e 30.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Carcare e dell’automedica infermieristica: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il centauro è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni, non avrebbe riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

L’incidente e l’intervento dei soccorritori ha provocato lo stop alla viabilità sulla provinciale, con code e inevitabili disagi.