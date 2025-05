Cosseria, ancora nessun segnale di telefonia fissa e mobile per un guasto ad un ripetitore

Cosseria. Nessun segnale di telefonia fissa e mobile per le reti Iliad, Fastweb, Poste Mobile e Vodafone sul territorio di Cosseria, dove da giorni numerosi cittadini sono isolati dalle comunicazioni.

A lanciare l’appello per un rapido intervento è il sindaco Roberto Molinaro: “Sono quasi due settimane che non funzionano neppure i cellulari. É una situazione di emergenza soprattutto per chi lavora in smart working”.

E precisa: “Abbiamo segnalato più volte, pare che un ripetitore sia completamente fuori uso. L’auspicio è di ritornare alla normalità in tempi brevi perchè il disservizio sta complicando la vita agli utenti”.