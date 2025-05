Cooperazione per il Santuario Pelagos: workshop al Priamar di Savona

Il 6 maggio presso la Fortezza del Priamar a Savona si terrà il workshop tecnico “La cooperazione tra le Aree Marine Protette, i Parchi Nazionali e i Comuni firmatari della Carta di Partenariato nel Santuario Pelagos”, promosso dall’Accordo Pelagos nell’ambito del proprio programma di lavoro biennale e ospitato dal Comune di Savona, da sempre sensibile ai temi della tutela ambientale e della governance marino-costiera.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra i principali attori coinvolti nella tutela del Santuario Pelagos – l’area marina transfrontaliera dedicata alla protezione dei mammiferi marini – con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione istituzionale e promuovere un approccio integrato alla gestione delle aree marine e costiere coinvolte.

Particolare attenzione sarà rivolta all’armonizzazione delle misure di gestione, con focus su specie prioritarie come il Tursiope (Tursiops truncatus) e la foca monaca (Monachus monachus). Il workshop sarà strutturato come una vera e propria riunione operativa, durante la quale verranno condivisi strumenti, esperienze e buone pratiche per promuovere azioni coordinate di conservazione e monitoraggio.

Per i Comuni firmatari della Carta di Partenariato Pelagos, l’incontro offrirà anche un’importante opportunità di formazione tecnica, con uno specifico focus sulle modalità di intervento in caso di spiaggiamenti di cetacei, fenomeno di crescente attualità lungo le coste mediterranee.

La giornata di lavori si concluderà con una visita all’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi per illustrarne le attività e le sfide gestionali.

Con questo appuntamento, l’Accordo Pelagos, con il prezioso supporto del Comune di Savona e dell’Area Marina Protetta di Bergeggi, rinnova il proprio impegno nel promuovere la collaborazione tra enti locali e aree protette, favorendo la creazione di una rete operativa multilivello a tutela del patrimonio naturale del Mediterraneo.

“Sono orgogliosa di accogliere a Savona, specialmente al Priamar, questo importante convegno organizzato dal Comune insieme al Segretariato Pelagos che vede come protagonisti le aree marine protette, i parchi nazionali e i comuni firmatari della Carta di Partenariato nel Santuario Pelagos” ha dichiarato Barbara Pasquali, assessore alla Città Vivibile del Comune di Savona, che ha aggiunto: “Il convegno è il frutto di una collaborazione che, da qualche anno, vede coinvolto il Comune di Savona nell’attuazione concreta degli obiettivi di tutela e sensibilizzazione del patrimonio naturale del Mar Mediterraneo; obiettivi che sono esplicitati, appunto, nella Carta di Partenariato Pelagos”.

“In qualche modo questo importante evento anticipa il progetto con Fondazione CIMA di caratterizzare il Priamar come Cittadella dei cambiamenti climatici, secondo la rotta tracciata nel percorso di candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027 che indica il Priamar come luogo altamente simbolico per quanto riguarda i temi dell’ambiente, della protezione civile e dei cambiamenti climatici sia su scala locale sia su scala mondiale”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’importante convegno, in particolare le referenti del Segretariato Pelagos e il direttore dell’Area Marina Protetta di Bergeggi” conclude l’assessore savonese.