Consiglio Comunale con i neonati a Celle. Il sindaco Beltrame: “La maternità non frena gli impegni”

Celle Ligure. Un Consiglio Comunale con amministratori e neonati, quello di ieri sera. Erano presenti infatti alla seduta anche i figli appena nati, di un’assessore e di un consigliere: Martina Giacchino e Antonella Caruso. Inoltre, tra gli amministratori c’è un’altro assessore, Chiara Zunino, in dolce attesa.

“È chiaro che la maternità è un periodo che vede il genitore alle prese con impegni che prima non esistevano, ma al contempo non deve essere un’esperienza che invalida gli impegni pubblici presi. – tiene a sottolineare questo aspetto, il sindaco Marco Beltrame che aggiunge – L’Amministrazione ha da sempre permesso che i componenti della giunta e del Consiglio potessero svolgere le proprie attività nel modo più adatto alle esigenze personali e contingenti degli assessori e dei consiglieri, questo affinché venissero comunque mantenuti gli impegni pubblici verso i cittadini e le cittadine. La presenza dei piccoli al Consiglio vuole dare un messaggio ben preciso: l’essere diventato genitore non stopperà gli impegni presi e il programma politico”.

“Perciò la partecipazione sarà adattata alle esigenze di ognuno, in questo caso delle neo mamme. Crediamo nel diritto di ogni donna di essere madre e di poter partecipare alla vita pubblica senza che questa debba fare rinunce. Al contempo – sottolinea – ci impegniamo nel continuare con l’impegno preso verso i cittadini. L’equità della partecipazione sta nel trovare le giuste risposte ai bisogni e non nella rinuncia degli incarichi ricevuti dalla democrazia del cittadini”.