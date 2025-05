Consiglio comunale Albenga, Dentella (Forza Italia): “La maggioranza perde pezzi e si dimostra senza numeri”

Albenga. “Quanto avvenuto nella serata di lunedì in occasione dell’ultimo consiglio comunale è esplicativo di una maggioranza che perde i pezzi, letteralmente. Ancora una volta la seduta consiliare è sostenuta solo dalle mozioni della minoranza”.

Lo ha dichiarato Simone Dentella, segretario cittadino di Forza Italia, che ha proseguito: “Persino quando la sala consiliare si trova a votare all’unanimità la proposta del Consigliere Lugani per ‘l’ampliamento del calendario delle manifestazioni nel comprensorio’ ingauno, la controparte risponde con una arringa autocelabrativa di come grazie al loro impegno oggi la città viva un periodo di crescita turistica. Ciò che emerge è una maggioranza che sembra sempre sentirsi in dovere di difendersi e di legittimarsi agli occhi della città”.

“Essa non riesce ad essere coesa nemmeno in occasione dell’approvazione dell’ordine del giorno per l’intitolazione di una piazza alla memoria dei martiri delle foibe e ai profughi Giuliano-Dalmati, durante la quale il consigliere Vullo si astiene. Credo che la volontaria decisione di astenersi di fronte alla commemorazione di oltre 5 mila morti e più di 300 mila esuli meriti solo l’indignazione e il silenzio. Lo stesso silenzio che si impossessa della sala dopo che la minoranza, compatta, decide di abbandonare l’aula consiliare in occasione della delibera per l’ampliamento del piano cimiteriale. Perché le discussioni sono possibili laddove entrambe le parti siano disponibili al dialogo e non quando una è solo interessata a fagocitare consensi, dimenticando il bene della città. Non è questo il modo di fare politica”, ha proseguito l’esponente forzista.

“Di fronte ad un tale atteggiamento, l’unica comportamento attuabile è quello di prendere le distanze da chi confonde il privilegio di rappresentare la città con quello di compiacere se stesso. L’immagine che deriva dal Consiglio Comunale di lunedì è quella di una maggioranza disunita, priva di contenuti e costantemente sulla difensiva. Ma se i membri della Giunta albenganese sono realmente alla ricerca di ciò che li spaventa, forse per trovare la fonte delle loro paure sarebbe sufficiente comprare uno specchio”, ha concluso Dentella.