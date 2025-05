Consegnata una pergamena alla famiglia di Angelo Maccagno, volontario del Gruppo  Comunale di Protezione Civile di Alassio per 50 anni

Alassio. Nel corso di una sentita cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi presso la sala consiliare del palazzo comunale, il sindaco Marco Melgrati e l’assessore alla Protezione Civile Franca Giannotta hanno consegnato ai familiari di Angelo Maccagno, recentemente scomparso, una pergamena.

Un riconoscimento di lodevole servizio “per aver svolto ininterrotto servizio di volontariato presso il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Alassio fin dal 1975 dimostrando, in oltre 50 anni, un elevato senso del dovere ed una disponibilità unica, divenuta riferimento per gli altri appartenenti al Gruppo e per le nuove generazioni che si approcciavano a questo importante servizio a vantaggio della comunità”.

“Con questo gesto – dichiarano il sindaco Melgrati e l’assessore Giannotta – desideriamo esprimere da parte nostra e di tutta l’Amministrazione Comunale il nostro più sentito ringraziamento ad Angelo e onorare la memoria di questa cara persona che ha vissuto la propria esistenza nel segno della solidarietà e del servizio alla comunità, rappresentando un modello di dedizione, spirito civico e altruismo. Lo ricorderemo sempre con riconoscenza e con affetto”.

A margine della cerimonia, sono state consegnate ai volontari alcune nuove dotazioni di equipaggiamento, ovvero caschi e guanti, messi a disposizione dal Comune.