Consegna dello Stendardo e promozione per la 1^ Divisione Maschile del Volley Team Finale: la squadra, imbattuta va in Serie D!

E’ un traguardo importante per tutto il gruppo e per tutta la Società, quello conquistato dalla 1^ Divisione Maschile del Volley Team Finale, Sezione della Polisportiva del Finale A.S.D.!

Per i ragazzi guidati dai Coach Nicolò Visca e Andrea Paroli, arriva la promozione in Serie D. L’unione è la principale caratteristica del gruppo, anche se formato da ragazzi di età eterogenea con leve dal 2009 al 1994/96. Un gruppo molto unito, una bellissima squadra che si impegna tantissimo ad ogni allenamento.

“L’unione è la nostra forza, ed è questo che sicuramente ci ha fatto vincere il campionato” dice Samuele Gamba, giocatore cui abbiamo chiesto un commento post partita. “Insieme ridiamo e scherziamo, ma non perdiamo mai di vista il nostro obiettivo che è il risultato – prosegue – La nostra promozione è per me una gioia immensa perché non ho mai affrontato un Campionato di Serie D, e soprattutto perché sono riuscito a riprendermi in maniera brillante, dopo un infortunio non banale, in tempo per potermi godere questo momento”.

“Quello giocato da questa squadra è stato un campionato sempre gestito – ci dice Coach Andrea Paroli – perché abbiamo vinto sempre. Non abbiamo mai perso una partita e i ragazzi hanno giocato praticamente tutti e quindi hanno avuto tutti la soddisfazione di dare il proprio contributo”.

La vittoria era già praticamente decisa a 4 giornate dalla fine del campionato, poi la certezza matematica è giunta alla fine della terzultima gara. “Resta ancora l’ultima partita – ci dice Paroli – che sarà venerdì 23 maggio in trasferta contro l’Imperia Volley. Sono Felice e ci tengo a sottolineare che hanno giocato tutti i ragazzi, anche se nel momento del bisogno quelli più avanti si sono fatti carico di portare a conclusione il risultato”.

Conclude quindi Coach Nicolò Visca: “Quello di quest’anno è stato un percorso netto che ha permesso a tutti i ragazzi, anche i più giovani e/o meno esperti, di giocare e crescere! Abbiamo avuto alti e bassi ma tenendo sempre un livello di gioco che ha permesso di non perdere un match in tutto il campionato! Ci tengo a ringraziare la nostra società per la sua presenza costante. Un grazie anche allo Sponsor Carosi Cristiano per il supporto!”.

La Polisportiva del Finale si complimenta con tutti i ragazzi della sua squadra: Lorenzo Schiappapietra, Riccardo Recchia, Zeno Pellissero, Mattias Rapali, Leonardo Pistolozzi, Riccardo Borrelli, Tommaso Labriola, Alessio Fusari, Lorenzo Torcello, Luca Molinari, Andrea Fazio, Andrea Muscatiello, Matteo Gallo, Samuele Gamba, Samuel Brizuela, Alessandro Cerruti e Mohsen Foroutan, ritratti in questo scatto con il loro stendardo, insieme ai Coach Andrea Paroli e Nicolò Visca e al Presidente del Volley Team Finale, e della Polisportiva, Stefano Schiappapietra.