Conquiste creative per le studentesse del Boselli Alberti Mazzini Da Vinci: selezionate al concorso per il logo della 35esima Camminata Panoramica – 32esimo Memorial Gambetta

Savona. Un gruppo di brillanti studentesse della classe 2CSCCP dell’Istituto Superiore “Boselli Alberti Mazzini Da Vinci”, indirizzo Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria, ha recentemente raggiunto un importante traguardo partecipando – e distinguendosi – al bando di concorso promosso dalla Polisportiva S. Francesco per la realizzazione del logo ufficiale della 35° Camminata Panoramica – 32° Memorial Gambetta.

Le giovani creative, selezionate dal prof. Dario Crudele e coordinate dalla prof.ssa Sara Delfino, entrambe docenti di discipline grafico-pubblicitarie, hanno affrontato con entusiasmo e determinazione quella che rappresenta la loro prima vera competizione grafica, un’esperienza che segna simbolicamente l’inizio del loro percorso professionale nel mondo della comunicazione visiva.

Il loro impegno e la qualità del lavoro svolto sono stati premiati il 20 maggio, data in cui è avvenuta la cerimonia ufficiale di premiazione, coronando così settimane di creatività, collaborazione e sperimentazione.

Un primo passo importante per queste promettenti graphic-designer, che attraverso il progetto hanno potuto confrontarsi con un vero brief, rispettare una committenza esterna e mettere in pratica competenze tecniche e artistiche acquisite in aula. Un’esperienza che si traduce non solo in un riconoscimento pubblico, ma anche in una grande spinta motivazionale verso il futuro.

“Complimenti alle ragazze della 2CSCCP: avanti così, verso nuove sfide e successi”