Congresso Cisl, il presidente Bucci: “Migliorare la qualità del lavoro, ma anche sanità e infrastrutture”

Liguria. “Quello di oggi è il congresso di un sindacato che lavora concretamente per il bene delle persone, collaborando con le amministrazioni per raggiungere obiettivi comuni. Abbiamo discusso di futuro, con particolare attenzione a infrastrutture e sanità”.

Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, nel corso del XIV Congresso della Cisl Liguria dal titolo “Il Coraggio della Partecipazione”.

L’evento ha visto inoltre la partecipazione degli assessori regionali al Turismo e alla Sanità, della segretaria generale della Cisl nazionale Daniela Fumarola e del segretario regionale Luca Maestripieri, insieme a 200 delegati da tutta la Liguria.

“Il lavoro è centrale per la qualità della vita: vogliamo non solo aumentare i posti disponibili, ma migliorarne la qualità, per rendere la nostra regione sempre più un luogo in cui sia davvero possibile vivere bene, lavorare e godersi il tempo libero”.

“Per quanto riguarda le infrastrutture, è essenziale completare quanto già avviato. Non possiamo permetterci di tornare indietro su decisioni prese, perché significherebbe perdere risorse e occasioni importanti. Dobbiamo andare avanti e portare a termine questi progetti”.

“Sulla sanità ci sono ancora molte criticità, ma ci stiamo impegnando per superarle. Alcuni risultati sono già stati raggiunti e continueremo su questa strada” conclude Bucci.