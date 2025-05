Confsal, Fials e Snalv a confronto con Regione sulla sanità: “Passo concreto verso una nuova stagione di relazioni industriali nel comparto”

Liguria. In un clima di “apertura e dialogo”, Confsal Liguria e le federazioni Fials Liguria e Snalv Liguria hanno incontrato oggi in Regione l’assessore a sanità, politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo settore, Massimo Nicolò, e il direttore generale della sanità, Paolo Bordon.

L’incontro, promosso su richiesta della Confsal, segna “un passo concreto verso una nuova stagione di relazioni industriali nel comparto sanitario ligure. La delegazione sindacale ha espresso piena disponibilità a collaborare con le istituzioni, mettendo a disposizione idee e proposte per affrontare le sfide che attendono il sistema sanitario regionale, in un momento di profonda trasformazione organizzativa e gestionale. L’assessore Nicolò e il direttore generale Bordon hanno accolto con favore l’atteggiamento propositivo delle sigle, sottolineando l’importanza di un confronto costante e costruttivo per garantire risposte efficaci sia ai lavoratori sia ai cittadini”.

“Il momento – ha affermato il segretario regionale Confsal Domenico Daniele Geria con Verde Rizziero di Fials e Marcello Mannucci di Snalv – ha rappresentato l’occasione per ribadire la necessità di rafforzare la partecipazione delle rappresentanze sindacali ai processi decisionali, soprattutto alla luce delle recenti riforme che stanno ridisegnando la governance della sanità ligure, come la nascita della nuova azienda ‘Liguria Salute’ e il riordino delle funzioni di programmazione e gestione. In questo contesto, la sinergia tra istituzioni e parti sociali si conferma elemento chiave per assicurare una sanità pubblica all’altezza delle esigenze di una popolazione sempre più anziana e bisognosa di servizi innovativi e accessibili”.

“Abbiamo trovato nell’assessore Nicolò e nel direttore generale Bordon interlocutori attenti e disponibili e siamo pronti – continuano – a portare il nostro contributo di esperienza e conoscenza delle realtà lavorative, convinti che solo attraverso il dialogo si possano individuare soluzioni efficaci per migliorare l’organizzazione, tutelare i diritti dei dipendenti e garantire servizi di qualità ai cittadini”.

Le parti hanno concordato di calendarizzare nuovi incontri e di lavorare insieme alla definizione di proposte operative, con l’obiettivo di dare nuova linfa al sistema sanitario ligure e di valorizzare il ruolo dei professionisti che ogni giorno ne garantiscono il funzionamento.

“Confsal Liguria, Fials e Snalv confermano pertanto il proprio impegno a essere parte attiva del cambiamento, in un percorso di collaborazione che mette al centro il lavoro, la dignità dei dipendenti e il diritto alla salute della comunità” concludono i sindacalisti Geria, Rizziero e Mannucci.