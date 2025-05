Conclusa la 12^ edizione di Orientamenti-Sailor, progetto nazionale di formazione alle professioni del mare coordinato da Regione

Liguria. Si è conclusa stasera, con l’arrivo a Genova, anche la dodicesima edizione di Orientamenti-Sailor, l’esperienza di orientamento ai mestieri e alle professioni del mare cominciata sabato 17 maggio a bordo della motonave La Suprema di GNV e proseguita per quattro giorni di navigazione e formazione sulla tratta Genova-Palermo-Genova.

Sono 247 gli studenti che hanno partecipato: 159 provenienti da 13 scuole secondarie di secondo grado ed enti di istruzione e formazione professionale della Liguria e 88 da sei istituti italiani di Abruzzo, Lazio, Piemonte, Sicilia, e tre istituti francesi. Gli studenti – appartenenti agli indirizzi alberghiero, nautico e turistico – hanno potuto vivere l’esperienza della vita di bordo, partecipando a oltre 20 laboratori pratici e confrontandosi direttamente con decine di professionisti del settore e testimonial d’eccellenza. Sono stati coinvolti anche numerosi docenti, con attività di aggiornamento e approfondimento sui temi del cluster marittimo-portuale e dell’orientamento scolastico.

Avviato nel 2013 nell’ambito del Salone “Orientamenti”, il progetto Sailor è promosso da Regione Liguria insieme a MIM- Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Accademia della Marina Mercantile, Capitaneria di Porto, GNV e Istituto Nautico San Giorgio, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro marittimo, inserendoli in un contesto reale e formativo.

Al progetto partecipano inoltre in qualità di partner MSC, Costa Crociere, Guardia Costiera Ausiliaria, Istituto M.Polo di Genova, I.I.S.S. Bergese di Genova, Università degli Studi di Genova, Stella Maris, Med Tug e Lega Navale Italiana. I partner mettono a disposizione professionisti per formare e orientare i ragazzi a bordo, rafforzando ulteriormente il valore del progetto.

Numerosi gli istituti e gli enti liguri coinvolti. Novità dell’edizione 2025 è la partecipazione, per la prima volta, di tre enti di istruzione e formazione professionale (IeFP). Da Genova hanno partecipato gli istituti San Giorgio, Marco Polo, Bergese, Marsano, Firpo Buonarroti, Einaudi, Casaregis e Galilei; gli enti Fondazione CIF e Accademia del Turismo. Da Imperia l’Istituto Andrea D’Oria e l’ente SEI-CPT. Da Savona gli istituti Falcone e Ferraris Pancaldo. Dalla Spezia l’Istituto Cappellini Sauro. Dalle altre regioni: Acciaiuoli Einaudi di Ortona, G. Caboto di Gaeta, G. Pastore di Gattinara, G. Colombatto di Torino, Formont di Oulx e P. Piazza di Palermo. Dalla Francia: P. Valery di Mentone, P. Augier di Nizza, A. Camus di Fréjus.

“Orientamenti-Sailor si conferma un progetto formativo d’eccellenza, capace di coniugare orientamento, esperienza pratica e valorizzazione delle professionalità del mare – dichiarano gli assessori regionali alla Formazione e al Fondo Sociale Europeo –. Offrire ai ragazzi l’opportunità di apprendere sul campo, accompagnati da operatori del settore, è il modo più efficace per far emergere le attitudini personali e rendere l’orientamento davvero utile. È anche un’occasione preziosa per mostrare quanto la Liguria, con la sua lunga tradizione marittima, possa offrire prospettive di lavoro concrete e qualificanti. Investire in percorsi come questo significa investire nel futuro dei nostri giovani e nella crescita sostenibile dei territori”.