Col monopattino in autostrada, pericolosa scorribanda: indagini della polizia stradale

Liguria. Con casco, giubbotto e zainetto sprezzante del pericolo, suo e degli altri, ha percorso diversi chilometri in autostrada a bordo del suo monopattino, a pochi centimetri dalle barriere di sicurezza e sotto lo sguardo incredulo e attonito di decine di automobilisti.

Questa “l’impresa” di un uomo che, alla guida del suo monopattino, questa mattina ha percorso l’A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest in direzione del capoluogo ligure, creando allarme e decine di telefonate e segnalazioni alla polizia stradale.

La foto è stata pubblicata sui social e diventata chiaramente virale in pochi minuti: l’episodio è avvenuto intorno alle 8.00 di mattina e sul fatto sta indagando la polizia per provare a identificare il monopattinista sconsiderato, che ha messo in pericolo sé stesso e gli altri utenti del tratto autostradale ligure.