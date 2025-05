Cocaina, clan e container: così il savonese è centrale nel traffico internazionale. Il rapporto della Dia

Provincia. La provincia di Savona continua a essere uno dei punti più delicati per i traffici di droga in Liguria. Lo conferma l’ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), che fotografa una realtà in cui lo spaccio di stupefacenti – spesso legato a organizzazioni mafiose o gruppi stranieri – rappresenta il nodo centrale della criminalità organizzata sul territorio.

Nel solo 2024, Savona è finita più volte al centro di importanti operazioni antidroga. A febbraio, la polizia ha smantellato una rete stabile di spaccio attiva nel cuore del capoluogo: 24 persone – per lo più di origine nigeriana e gambiana – sono finite in manette per la gestione di un traffico che comprendeva cocaina, crack, eroina, hashish e marijuana. Pochi giorni dopo, a marzo, 18 chili di cocaina sono stati sequestrati sull’autostrada A10, nascosti in due auto partite dalla Spagna e intercettate al casello di Savona.

Ma è a maggio che si registra il colpo più grosso: all’interporto di Vado Ligure, in un container pieno di caffè arrivato dal Centro America, Guardia di Finanza e Dogane hanno trovato 116 chili di cocaina purissima. Un carico milionario, probabilmente diretto al mercato europeo, che testimonia ancora una volta come la zona sia tutt’altro che marginale nel grande mosaico del narcotraffico internazionale.

Secondo la DIA, nel savonese resterebbero attive anche proiezioni della ‘ndrangheta calabrese, in particolare quelle legate ai clan Raso-Gullace-Albanese e Morabito-Palamara-Bruzzaniti, già noti per infiltrazioni nel tessuto economico locale. Un contesto in cui i rapporti tra mafie tradizionali e gruppi stranieri (cubani, colombiani, albanesi) sembrano sempre più frequenti, come mostrano anche le indagini recenti tra Savona e Imperia, condotte anche con l’uso di app crittografate come “Session” e criptofonini.

Savona non è un caso isolato. Tutta la Liguria, secondo la relazione della DIA, si conferma una regione ad altissimo interesse per le organizzazioni criminali. Non tanto per la presenza di guerre tra clan o episodi eclatanti di violenza, quanto per la sua funzione strategica nei traffici illeciti, in primis la droga. Con i suoi porti – Genova, La Spezia e Vado Ligure – la Liguria è oggi uno snodo privilegiato per i grandi carichi di cocaina diretti in Europa dal Sud America.

Il porto di Genova, in particolare, è considerato dai cartelli internazionali della droga un’alternativa concreta a quello di Gioia Tauro. Al centro delle rotte marittime del Mediterraneo, è spesso preferito per la sua posizione e per le possibilità di occultamento offerte dal traffico containerizzato. Allo stesso modo, il valico di Ventimiglia rappresenta una porta terrestre tra Italia, Francia e Spagna, molto utilizzata per l’ingresso di hashish e marijuana dal Marocco.

A fare da cornice, c’è un tessuto economico e imprenditoriale che – seppur solido – resta vulnerabile. La ‘ndrangheta in Liguria ha saputo insinuarsi in maniera silenziosa, scegliendo l’infiltrazione piuttosto che il controllo visibile. Appalti, aziende, contatti con professionisti e funzionari pubblici: un mimetismo ben rodato, che ha portato a numerosi provvedimenti antimafia, soprattutto nelle province di Genova e Imperia.