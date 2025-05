Classe dell’Istituto Patetta di Cairo a Roma: studenti premiati nell’Aula Legislativa di Palazzo Madama

Cairo Montenotte. Ieri (27 maggio) la classe 1B AFM dell’Istituto Patetta di Cairo Montenotte si è recata a Roma presso la sede del Senato della Repubblica per la premiazione del concorso nazionale “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, organizzato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La classe ha sviluppato il progetto “Nella nebbia della Valbormida”, che analizza l’applicazione locale del terzo comma dell’Articolo 9 della Costituzione, contestualizzando la tematica della tutela ambientale nel territorio valbormidese.

Nell’Aula Legislativa di Palazzo Madama gli studenti hanno quindi ricevuto il riconoscimento del premio per la categoria “Ricerca e rielaborazione culturale”, ma sicuramente ciò che ha lasciato l’impronta più forte su di loro è stato vivere in prima persona l’importanza dell’impegno civico, il contatto diretto con la solennità delle Istituzioni statali e il dar voce alle istanze dei cittadini in Senato, consci, come hanno detto loro stessi nel discorso di premiazione, “che il cambiamento non dipende da un’unica persona ma da un’intera società. Solo insieme ed unendo le forze si riesce a realizzare un grande cambiamento in positivo”.