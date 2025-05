Cinghiali in centro a Savona, Santi attacca: “Inaccettabile, girano da un anno indisturbati. Oggi si è rischiato l’irreparabile”

Savona. “E’ inaccettabile che animali di quel tipo possano girare da quasi un anno indistirubati nella nostra città. Oggi si è rischiato l’irreparabile”. Così attacca il consigliere Pietro Santi in merito alla notizia di questa mattina sulle aggressioni del cinghiale in pieno centro. Sono state travolte quattro persone, di queste due donne sono dovute andare in ospedale (una in piazza del Popolo, l’altra in corso Ricci).

“E’ dall’anno scorso che girano in parchi urbani frequentati da donne e bambini e in città in piena libertà”, prosegue Santi.

“E’ evidente – continua il consigliere – che questo fenomeno è stato sottovalutato dall’amministrazione comunale, infatti, nell’ordinanza emessa dal sindaco sull’argomento, a differenza di quasi tutti i comuni della provincia, non ne prevedeva l’abbattimento”.