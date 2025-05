Cinghiali a Savona, Russo scrive a Bucci e chiede un intervento della Regione: “Ungulati in città mettono in pericolo i cittadini”

Savona. “Chiedo alla Regione di implementare l’organico del Nucleo di Vigilanza faunistica e ambientale territorialmente competente o comunque di adottare ulteriori misure al fine di arginare i numerosi e costanti sconfinamenti da parte degli ungulati nelle zone urbanizzate e abitate di Savona, che mettono in pericolo la cittadinanza“. Questa la richiesta del sindaco Marco Russo riportata nella lettera inviata oggi al presidente di Regione Marco Bucci.

Russo chiede un intervento alla Regione dopo gli episodi di aggressione (quattro persone coinvolte ) da parte di un cinghiale che mercoledì mattina girava nel centro città intorno alle 8 del mattino.

“Da tempo – prosegue Russo -, la presenza di ungulati in città è sempre più frequente e, in data 7 maggio, si è verificato un fatto grave, di cui gli organi di stampa hanno dato ampio risalto, nel quale un esemplare ha messo in pericolo diversi cittadini, nonchè un agente della polizia di Stato e un agente della polizia locale. Questo fatto, oltre alla sua intrinseca gravità, conferma che il fenomeno sta assumendo dimensioni ed estensioni non più accettabili”.

“Gli agenti del Nucleo di vigilanza faunistica e ambientale – supportati dai nostri agenti di polizia locale – si stanno prodigando con massimo impegno e competenza, e noi li ringraziamo per quanto stanno facendo, ma non vi è dubbio che ciò al momento non è sufficiente“, conclude il sindaco.