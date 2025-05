Ceriale, Villa: “La società ha chiesto di mantenere la Promozione. La squadra? Consolidarla e migliorarla con innesti mirati”

Ceriale. L’estate sta arrivando ed è il momento, oltre che di ricaricare le pile, anche di programmare la stagione che verrà. Un programma, quindi, ricco di appuntamenti quello del direttore sportivo del Ceriale Franco Villa, fresco di riconferma.

“Quello dell’anno scorso è stato un percorso importante per una squadra dall’età mediamente bassa, nella quale hanno esordito anche diversi ragazzi del Settore Giovanile – dichiara -. È stata tracciata una linea di quello che dev’essere il Ceriale nel futuro“.

Un bilancio positivo quello redatto dal club e dal dirigente cerialese: “Abbiamo ottenuto una buona posizione di classifica, arrivando sotto le big, esprimendo un buon calcio. Questi aspetti abbinati all’ottimo percorso in coppa, sfiorando la vittoria in finale, portano ancora più valore all’annata. Senza dimenticare l’ottimo lavoro della Juniores e del Settore Giovanile, grazie al quale il prossimo anno avremo ben quattro leve agonistiche ai campionati regionali”. Inoltre il terzo posto per la valorizzazione dei giovani: “È un vanto per il Ceriale e per tutti i ragazzi”.

Sul futuro: “La società ha chiesto di mantenere la categoria. Ci vuole un consolidamento dell’ossatura della squadra, cercando di migliorarla ancora con innesti mirati rispettando i parametri del budget”.

Da uomo di calcio, Villa si sta ambientando sempre di più alla nuova mansione, alla seconda stagione consecutiva da ds biancoblù: “Ringrazio la società, nella figura del presidente Fresia e tutto il consiglio direttivo, per avermi riconfermato. È un ruolo che non mi sento ancora del tutto mio, essendo agli inizi ci sono tante cose che devo imparare. Essendo un uomo di società, mi metto a disposizione per continuare il lavoro che è stato fatto l’anno scorso. L’impegno sarà massimo“.