Ceriale, torna regolare la viabilità sulla via Aurelia. Il vicesindaco Giordano: “Tempi rispettati”

Ceriale. Dalle ore 13.00 circa di oggi è tornata regolare la viabilità sul tratto di Aurelia a Ceriale interessata dai lavori della Servizi Ambientali per la sostituzione delle cosiddette “canne” della fognatura, cioè i tubi che portano i reflui pre-trattati fino al depuratore di Borghetto.

Un intervento considerato urgente e prioritario in vista dell’adeguamento del sistema di depurazione per la stagione estiva in arrivo: “Era indispensabile farlo, in quanto l’opera di manutenzione della fognatura da parte del gestore era funzionale a garantire un servizio migliore e fornire al tempo stesso garanzie ambientali per la nostra comunità” ha evidenziato Luigi Giordano, vicesindaco di Ceriale con delega ai lavori pubblici.

“Tengo a sottolineare come l’amministrazione comunale abbia seguito da vicino l’andamento dei lavori e sono soddisfatto che siano state rispettate le tempistiche indicate, in quanto qualche ritardo poteva verificarsi con il maltempo e altri fattori”.

“Il nostro obiettivo è stato quello di limitare il più possibile i disagi al traffico, che inevitabilmente ci sono stati e ce ne scusiamo, tuttavia l’intervento sulle infrastrutture di depurazione rappresentavano una priorità e non potevano essere rimandati in alcun modo” ha aggiunto il vice sindaco.