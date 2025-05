Ceriale, la scuola primaria di Muragne si aggiudica la Bandiera Verde

Anche in questo anno scolastico 2024/25 la scuola primaria di Muragne a Ceriale si è aggiudicata il riconoscimento della Bandiera Verde di “Eco Schools”.

Come in tutti gli anni precedenti, la scuola si impegna nel progetto Eco School e quest’anno, in particolare, il lavoro è stato incentrato in una ricerca storico-ambientale sulla vecchia scuola di Muragne. In questo ambito, è stato prodotto un film che sarà proiettato a fine anno scolastico.

“E’ stato un progetto molto ambizioso al quale gli alunni attuali, ma anche molti ex alunni e insegnanti, ormai in pensione, hanno partecipato attivamente e con entusiasmo, impegnandosi anche dal punto di vista dell’Ecologia, argomento che sempre viene trattato a scuola con grande attenzione e sensibilità” affermano dalla scuola cerialese.

“Gli alunni, durante tutto l’anno, si impegnano con uno sguardo “ecologico”, in attività sul mare e sull’importanza della pulizia e del rispetto dell’habitat marino, sulla raccolta differenziata, la coltivazione dell’orto e del giardino e una alimentazione sana con il progetto “merenda a scuola”, che privilegia il consumo di frutta e verdura”.

Grande soddisfazione per gli alunni alla consegna della bandiera alla presenza della dott.ssa Albina Savastano e dell’assessore all’Istruzione del Comune di Ceriale Barbara De Stefano.