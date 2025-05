Ceriale, cantiere e code sulla via Aurelia. Il vicesindaco Giordano: “Lavoro necessario, disagi limitati al massimo”

Ceriale. Traffico rallentato, lunghe code nelle ore di punta e disagi per gli automobilisti: sono gli effetti del cantiere aperto da una settimana sull’Aurelia a Ceriale. I lavori riguardano la manutenzione di alcuni tratti di fognatura, un intervento importante ma che sta creando non pochi problemi.

A lamentarsi sono soprattutto gli automobilisti, in particolare quelli che percorrono quotidianamente la tratta interessata dai cantieri. C’è chi, come un farmacista di Pietra Ligure, ogni giorno deve raggiungere il posto di lavoro ad Alassio: “Sono costretto a prendere l’autostrada – racconta a IVG -, e tenuto conto anche dell’altro cantiere presente sulla via Aurelia ad Alassio, per percorrere 30km spesso ci metto un’ora. Non se ne può più”.

Il cantiere cerialese è gestito da Servizi Ambientali. Non è quindi il Comune a realizzare direttamente la manutenzione, anche se l’amministrazione segue da vicino l’andamento dei lavori.

Spiega Luigi Giordano, vicesindaco di Ceriale con delega ai lavori pubblici: “Era un lavoro programmato da tempo. Il nostro invito era stato quello di eseguire l’intervento dopo le festività per evitare un traffico ancora più intenso, e così è stato fatto. I cantieri sono iniziati martedì scorso. Se tutto va bene e non ci sono imprevisti, anche di carattere meteorologico (domani, 22 maggio, è prevista una nuova allerta gialla su tutta la Liguria, ndr), la viabilità dovrebbe essere ripristinata già questo venerdì”.

Il lavoro riguarda la sostituzione delle cosiddette “canne” della fognatura, cioè i tubi che portano i reflui pre-trattati fino al depuratore di Borghetto: “È un intervento ambientale importante e straordinario – aggiunge Giordano –, e andava fatto. Di notte non si può lavorare, non solo perché il cantiere deve essere rifinito, ma anche perché le ditte hanno bisogno di accedere a strutture chiuse la notte. Capisco il disagio, anche perché io stesso a volte mi ritrovo a dover aspettare un po’ di più per passare, ma purtroppo è un lavoro che non si può rimandare”.

Il Comune, nel frattempo, ha cercato di limitare i problemi alla circolazione: “Ho chiesto personalmente di mettere i movieri fino alle 19.30, per regolare il traffico e ridurre le code.

E conclude: “O rimaniamo senza fogna o facciamo il lavoro. Come amministrazione, abbiamo fatto il possibile per creare meno danno. Ci scusiamo con i cittadini, ma è un intervento necessario”.