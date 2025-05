Centro per disabili a Borghetto Santo Spirito: garanzie sulla continuità assistenziale

Istituto medico pedagogico di Borghetto Santo Spirito e i suoi servizi sanitari tra i punti all’esame del Consiglio regionale.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello ha chiesto alla giunta gli eventuali costi aggiuntivi, rispetto a quelli sostenuti oggi, che graveranno in futuro sui pazienti, in particolare per il servizio di assistenza ai disabili.

Nel documento si ricorda la decisione di esternalizzare da parte dell’Asl 2, motivata con l’elevato importo del contratto di locazione attualmente in vigore per i locali del Centro sanitario, e le preoccupazioni dei familiari, sia per la continuità del rapporto di cura con gli operatori sia per il possibile aumento dei costi con il passaggio ad un gestore privato.

L’assessore alla sanità ha assicurato la massima attenzione da parte della Regione al processo di transizione e ha garantito che si tratterà di un avvicendamento molto graduale e lento, proprio per andare incontro alle esigenze dei pazienti e dei loro familiari.

“Rassicura la risposta dell’assessore alla sanità sulla garanzia del servizio nell’Istituto medico pedagogico di Borghetto Santo Spirito – afferma il consigliere Dem -. Nonostante l’esternalizzazione del servizio da parte della direzione della Asl2, per l’elevato importo del contratto di locazione attualmente in vigore per i locali del centro, oggi l’assessore ha confermato che anche se ci sarà l’esternalizzazione del servizio non ci saranno costi aggiuntivi, ma rimane tutto a carico dell’Asl, dimostrando sensibilità anche rispetto alla continuità assistenziale, prevedendo il mantenimento degli stessi operatori”.

“I pazienti e i familiari avevano sollevato preoccupazioni sia in merito alla garanzia di continuità nel rapporto di cura con gli operatori, sia per il rischio di aumento di costi per il passaggio a un gestore privato. La risposta in aula dell’assessore Nicolò ci rassicura e noi vigileremo perché quanto affermato sia mantenuto”.

“L’istituto medico pedagogico di Borghetto Santo Spirito, prima a Toirano, garantisce un servizio pubblico di ottimo livello per i ragazzi con disabilità, come riconosciuto dagli stessi pazienti, e per questo va tutelato e va assicurata l’assistenza richiesta da famiglie e comunità del territorio” conclude.