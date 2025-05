Celle Varazze, la dg Villa: “La Serie D non sarà un salto nel vuoto, non giocheremo per salvarci all’ultima giornata”

Doppio salto di categoria per il Celle Varazze, fresco di promozione in Serie D. Ma per le civette non è un tuffo nell’ignoto, bensì il coronamento di un progetto solido, nato con la fusione di tre anni fa e al suo punto apicale con la vittoria dell’Eccellenza. Lo afferma con convinzione Stefania Villa, direttrice generale dei biancoblù.

“È stato un percorso incredibile – commenta Villa -. Solo nel girone di ritorno abbiamo ottenuto quattordici vittorie e un pareggio in quindici partite: è straordinario. In questo momento sono presa da tante emozioni. Sono stata zitta per tutto l’anno, mi sono tenuta per questo momento. È un giorno speciale e voglio godermelo”.

È anche il momento dei ringraziamenti e delle dediche, ovviamente. “Ringrazio – continua la dg – il ds Umberto Barletta, senza il quale tutto questo non si sarebbe potuto realizzare e con cui spero di fare tanto in futuro. Ringrazio mister Mario Pisano che da quando è arrivato ha dato tantissimo a questa società, portando solidità, idee e la giusta mentalità. Ringrazio il gruppo squadra, dai più vecchi ai più giovani. E ancora il presidente Camogli e soci, i dirigenti, i magazzinieri e tutti quelli che hanno lavorato per far sì che questa società possa divenire sempre più prestigiosa. Dedico questa vittoria a mio papà che purtroppo non c’è più, ma che mi ha dato la consapevolezza per credere in me stessa. Gli sarò eternamente grata”.

Eppure l’atmosfera del Celle Varazze di inizio stagione era ben più cupa rispetto a quella di oggi. Non va scordato che le civette erano partite con Enrico Valmati alla guida, prima dell’arrivo di Mario Pisano dopo una partenza complicata. “È stato un percorso difficile – afferma Villa -, ma anche nelle difficoltà siamo rimasti uniti. Faccio i complimenti agli avversari e in particolare al Rivasamba, a cui auguro il meglio per i playoff. Non dimentico le persone che ci sono state vicine, ma nemmeno le critiche ricevute: durante l’anno ho sentito tante parole di ogni genere sulla mia persona e sulla società. Ma ora contano i fatti e questi dicono che da neopromosso il Celle Varazze ha vinto l’Eccellenza e ora in Serie D. Devo comunque ringraziare chi ci ha criticato, io sono stata stimolata ancor di più”.

Come anticipato, la direttrice generale vuole rassicurare sul futuro. In un calcio ricco di realtà che poi si rivelano “scatole vuote”, quella biancoblù sembra avere i mezzi per mantenere questo status. Commenta infatti Villa: “Già dalla fusione di tre anni fa si è voluta creare una società solida e strutturata, mettendo le basi per crescere. Si era già puntato da subito a salire in Eccellenza e lo abbiamo fatto l’anno scorso. Una società così ora fa un passo creato con i giusti presupposti, la Serie D non è un passo nel vuoto“.

Sul futuro di Pisano, invece, Villa dichiara: “Oggi non vorrei parlare di questo. A breve ne parleremo e faremo le scelte necessarie, ma oggi festeggiamo”. Infine, la direttrice generale riassume il contenuto della conferenza post-partita: “È una grande emozione. Sono orgogliosa perché questa società se lo merita. Abbiamo fatto un campionato con prestazioni importanti, il risultato non è venuto per caso. Il Celle Varazze potrà fare bene anche in Serie D, non giocheremo solo per salvarci all’ultima giornata“.