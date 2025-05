Celle Varazze in Serie D, Sir Mario Pisano: “Da grandi sconfitte nascono grandi vittorie, quando prendo un pugno ne do uno più forte”

Sceglie la celebre frase di Alex Ferguson mister Mario Pisano per sintetizzare il suo percorso in panchina. La vittoria di oggi del suo Celle Varazze significa promozione in Serie D. Un percorso partito dall’Andora caratterizzato da grandi successi ma anche di delusioni. Solo per citare le più recenti, l’approdo in Eccellenza col Pietra Ligure dopo la retrocessione. ingiusta della stagione col campionato a due fasi, e il successo di oggi arrivato dopo una stagione 23/24 travagliata sotto diversi aspetti, sportivo e professionale: l’avventura interrotta sul nascere con l’Imperia (“Con una squadra – tiene a puntualizzare – costruita da me e che ha vinto col pilota automatico) e la brevissima parentesi con la Carcarese. Quest’anno il grande merito di aver risollevato una squadra partita con ambizioni da primato ma scivolata a -11 dalla vetta. La “raccolta di figurine”, come ironicamente scritto sulle magliette celebrative, è diventato un album organizzato grazie al lavoro del tecnico.