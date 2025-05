Celle, Papa Leone XIV ha celebrato la messa domenicale nel Convento degli Agostiniani a dicembre

Celle Ligure. Una messa celebrata la mattina del 29 dicembre, domenica, e aperta ai fedeli naturalmente ignari del fatto che a breve, nel giro di pochi mesi, Robert Francis Prevost sarebbe diventato Papa Leone XIV.

Ce lo conferma Anna Citterio, coordinatrice della chiesa di Nostra Signora della Consolazione, il Convento degli Agostiniani tanto caro ai cellesi. Ed è qui, nella famosa chiesa a strisce tra l’Aurelia e la passeggiata a mare, che il futuro Pontefice ha soggiornato il 28 e 29 dicembre scorsi. Una visita privata ai confratelli conclusasi con la celebrazione domenicale.

“In quell’occasione – spiega Anna Citterio – abbiamo ospitato il futuro Papa, ma nessuno allora poteva immaginarlo. Pensate la nostra emozione quando abbiamo scoperto che quel celebrante è diventato il Sommo Pontefice”, conclude la coordinatrice che, in quei giorni, per motivazioni personali non era presente a Celle.

Il capitolo sulla presenza del neo eletto Papa Leone XIV in paese si arricchisce così di una nuova pagina perché, oltre ad aver visitato Celle alla fine degli anni ‘90, come anticipato ieri sera da IVG, poco tempo fa è tornato in visita e ha dormito nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione, il Convento dei Padri Agostiniani.

E il sindaco, Marco Beltrame, commenta con orgoglio le visite cellesi del neo Pontefice. “Ho appreso con grande gioia delle due visite del Santo Padre a Celle, quando ancora era Cardinale. Sono molto felice che Papa Leone XIV abbia avuto modo di visitare il nostro paese – sottolinea il primo cittadino che aggiunge ancora – mi sono piaciute moltissimo le sue prime parole che parlano di pace disarmata, di ponti e dialogo, accolgo con speranza le sue parole e gli auguro un pontificato illuminato che sia in grado di unire i popoli”.