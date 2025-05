Celle, insieme nella vita e anche dopo. L’ultimo saluto a Giovanna e Valerio

Celle Ligure. Tristezza. È arrivato il momento dell’addio. E mette male, davvero, pensare di non vederli più. Sembra impossibile, a tutti. A tutti quelli che hanno conosciuto Giovanna e Valerio. Una tragedia, la loro, che ha sconvolto Celle. Un terribile incidente stradale, alla Natta.

Se ne sono andati insieme. Anche oggi. Al funerale di Giovanna, Julie, Barreca c’era la chiesa di San Michele colma di persone. La famiglia, i suoi ragazzi. Quelli delle scuole dove lei, appassionata di cinema, aveva insegnato attraverso i film, il senso profondo della vita. Anche quelli che non sono piu bambini, la ricorderanno. Stimata critica cinematografica. I fiori rosa e bianchi, delicati.

Ha lasciato Celle e raggiunto il suo compagno a Savona. Valerio Zunino. La ferramenta in via Colla, il suo modo ironico, i racconti. Entravi e rimanevi ad ascoltarlo. Era un buono, e ti aiutava sempre. Ha aspettato Giovanna, Valerio. Poi un saluto, l’ultimo. Loro due, anche nella Sala del Commiato del Tempio Crematorio di Savona. Julie e Valerio, non potevano lasciarsi e sono sempre insieme, anche adesso. Arriva un soffio di vento. Che porta lontano.