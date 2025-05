Celle, Giovanni Siri lascia il gruppo di opposizione ” Aria Nuova”

Celle Ligure. Giovanni Siri lascia il gruppo consiliare di opposizione “Aria Nuova”, quello dell’ex sindaco Caterina Mordeglia. E, proprio nello scorso mandato, Siri aveva ricoperto la carica di vicesindaco. Ora esce. Al suo posto Carola. “Con la capogruppo di Aria Nuova comunico le mie dimissioni dal Consiglio comunale di Celle Ligure. Questa decisione – spiega Siri – nasce dalla volontà di dare l’opportunità ad altri membri del gruppo di fare esperienza in Amministrazione, oltre che da impegni personali che non mi permettono di dedicare l’attenzione e l’impegno necessari al ruolo. Ringrazio i cittadini e Caterina Mordeglia per avermi dato l’opportunità di svolgere il ruolo di assessore, vicesindaco e ora di consigliere comunale di minoranza. Con Caterina abbiamo condiviso un percorso amministrativo avvincente che, nonostante la pandemia da Covid-19, ci ha permesso di realizzare molto e di far conoscere Celle Ligure”.

Caterina Mordeglia aggiunge: “La scelta di Giovanni è stata condivisa con tutto il nostro gruppo. Dopo una lunga riflessione abbiamo deciso di procedere adesso, a un anno dalle elezioni. Ringrazio Giovanni per il suo contributo e impegno in questi anni e do il benvenuto a Carola, che entra in Consiglio per la prima volta. Siamo convinti che il coinvolgimento di più persone possa arricchire il dibattito e le decisioni del Consiglio, mantenendo rappresentativa la nostra azione”.

Carola Spotorno commenta: “Sono molto contenta di poter contribuire allo sviluppo della nostra comunità e di lavorare insieme agli altri membri del Consiglio Comunale. Ringrazio Caterina e Giovanni per avermi dato l’opportunità di poter fare quest’esperienza. Sono pronta a impegnarmi al massimo per migliorare la nostra comunità”.