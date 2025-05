Celle: è mancato Guido Ciambellotti, “Principe  della Goliardia Italiana”

Celle Ligure. È mancato Guido Ciambellotti. Aveva 88 anni e si è spento nella sua casa, ai Piani. Ciambellotti, “Principe della Goliardia italiana”, da sempre vicino alla comunità degli universitari e Maestro del Lavoro.

Una vita professionale intensa nell’ambito dei trasporti marittimi, poi ferroviari, con ruoli di responsabilità. Uno dei decani storici della Goliardia Italiana. Intorno al 2005, a Celle, creò il sito internet “Goliardia Istituzionale”.

Anche sul necrologio che ne annuncia la morte l’attaccamento e lo spirito della “Goliardia vita est”, fino all’ultimo.

“Il presidente Ubaldo Borchi, il consiglio direttivo e tutti i componenti della Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi sono addolorati per la grave perdita di Guido Ciambellotti, Princeps Italicae Goliardiae, VIII Prinx. – così lo ricorda il presidente della Bai insieme a tutta la Compagnia – Un brindisi a te e a tutti gli altri fratelli in Goliardia che non ci sono più, ovunque voi siate”.

Guido lascia Maria Grazia, Antonella, Aldo, Gino, Alex, Matteo, Fabio, Matilda, Rinaldo, Marilena, Rosetta, Arturo Garolla, Christian Serafino, Andrea Debernardi, Paolo, Ermanno.

L’ultimo saluto oggi, mercoledì 14 maggio, alle 9 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.