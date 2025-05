Cattardico saluta la S.F. Loano: “Solo ricordi belli. Futuro? Punto al progetto, indipendentemente dalla categoria”

Loano. È stato un biennio importante quello di Cristian Cattardico alla guida della S.F. Loano, portando la squadra in Eccellenza nella prima stagione per poi salvarla in categoria l’anno successivo. Il tecnico conclude oggi la sua esperienza in rossoblù, rescindendo consensualmente il suo rapporto, con tanti ricordi positivi in quel dell’Ellena.

“Ho solo ricordi belli – ha commentato Cattardico -. Con il presidente Ferrara è partito dal Soccer Borghetto, che mi ha chiamato in una situazione difficile facendo un gran campionato. Poi è arrivata l’esperienza di Loano dove in due anni abbiamo fatto grandi cose. Posso solo ringraziare per quello che mi è stato dato in questi anni”.

Il tecnico si sofferma sui suoi gruppi squadra: “Ho avuto la fortuna di allenare prima degli uomini, poi dei giocatori. Se non si hanno certe caratteristiche umane non si riescono a fare una cavalcata del genere. Posso solo che ringraziarli per questo percorso importante dentro e fuori dal campo”.

Una conclusione di esperienza molto serena tra le parti: “A volte si arriva ad un punto dove è giusto che ognuno vada per la propria strada senza una vera motivazione. Poi ognuno se le tiene dentro. È giusto avere sempre dei bei ricordi. Poi con Ferrara ho un rapporto talmente importante che siamo arrivati insieme a questa decisione, che penso sia la scelta più giusta per tutti visto quello che c’è stato in questo biennio”.

Il futuro mette davanti a Cattardico diverse opzioni. Si è parlato con insistenza di un interessamento dell’Arenzano, ma le sue pretendenti sono diverse: “Prima bisogna metabolizzare dopo la chiusura di un biennio così intenso. Comunque qualcosa c’è. Mi piacerebbe ripartire da un progetto serio e una società seria, come la San Francesco, che abbia una progettazione e che voglia fare bene. Cerco il progetto, una situazione dove si possa lavorare: indipendentemente dalla categoria”.